DOOM: The Dark Ages ora è disponibile su PS5, Xbox, PC e Game Pass

Da oggi DOOM: The Dark Ages è disponibile in tutto il mondo per Xbox Series X|S, PS5 e PC (tramite Steam e Battle.net), nonché incluso all'interno del catalogo di PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate . Per l'occasione Bethesda ci invita a riguardare il trailer di lancio pubblicato pochi giorni fa, che trovate nel player sottostante.

Il DOOM Slayer è tornato

Oltre all'inedito contesto offerto dalla commistione di dark fantasy e sci-fi, gli sviluppatori hanno parzialmente rivoluzionato la struttura della serie, promettendo una narrazione più centrale e diretta, meno legata al ritrovamento di documenti da leggere e raccontata con un maggior numero di scene d'intermezzo, un cast di comprimari ben definiti e persino un vero e proprio carismatico antagonista.

Non solo, troviamo anche livelli molto più ampi e aperti e alcune trovate interessanti che modificano in maniera sostanziale il ritmo dell'azione. Le sparatorie infatti ora sono più stazionarie rispetto alle acrobazie a cui ci aveva abituati DOOM: Eternal e il protagonista o può (e deve) fare affidamento su un pratico scudo avvolto da una sega circolare, o scudo-sega per gli amici, sia per difendersi che per attaccare.

Se volete saperne di più, vi suggeriamo caldamente di leggere la recensione di DOOM: The Dark Ages che abbiamo pubblicato pochi giorni fa sulle pagine di Multiplayer.