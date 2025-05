Neverness to Everness, un mix tra GTA e Genshin Impact, si mostra in un trailer e apre le registrazioni alla beta

Perfect World Games e gli sviluppatori di Hotta Studio, autori di Tower of Fantasy, hanno presentato un nuovo trailer di Neverness to Everness , o abbreviato "NTE", un action GDR free-to-play con meccaniche gacha che per certi aspetti ricorda un mix tra Genshin Impact e un GTA in stile anime. Sarà disponibile su PC, PS5, iOS e Android.

I primi dettagli su Neverness to Everness

Neverness to Everness è un action GDR free-to-play ambientato in grande mondo aperto in stile urban fantasy liberamente esplorabile. Come accennato in apertura, il gioco propone un mix di meccaniche di gameplay che ricordano Genshin Impact e la serie GTA, con combattimenti ricchi d'azione in cui controlliamo vari personaggi dotati di abilità uniche e la possibilità di guidare veicoli di vario genere per esplorare la città di Hetherau, una metropoli popolata da creature misteriose e teatro di fenomeni paranormali.

Stando al comunicato stampa diramato da Hotta Studio, il "Containment Test" permetterà ai giocatori di provare con mano il gameplay del gioco, dalle derapate ad alta velocità a bordo di bolidi all'esplorazione degli ambienti urbani e i combattimenti. "Neverness to Everness invita i giocatori a creare il proprio percorso attraverso la tentacolare città di Hethereau", si legge nel comunicato stampa.

Che ne pensate, il trailer presentato oggi vi ha incuriosito e pensate di iscrivervi alla closed beta? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.