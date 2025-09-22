Il cosplay di Marin Kitagawa da My Dress-Up Darling di Emiru veste i panni di una killer vestita da coniglietta

La seconda stagione dell'anime di My Dress-Up Darling si è conclusa pochi giorni fa, riscuotendo ancora una volta grande successo. In attesa di scoprire quando arriveranno dei nuovi episodi, vi proponiamo un cosplay di Marin Kitagawa in versione coniglietta firmato dalla nota streamer e cosplayer Emiru.
My Dress-Up Darling racconta l'incontro tra due mondi apparentemente opposti: quello vivace e sognante di Marin, una ragazza estroversa con la passione per il cosplay, e quello riservato e meticoloso di Gojō, un giovane timido ma sorprendentemente talentuoso nel cucito. I due inizieranno a collaborare alla creazione di vari cosplay, coronando le passioni di entrambi e creando un legame che tra stoffe, risate e piccoli imbarazzi va oltre la semplice amicizia.
Dato il tema alla base di My Dress-Up Darling spesso e volentieri vediamo dei "cosplay nei cosplay". In questo caso Emiru rappresenta la protagonista Marin Kitagawa mentre veste i panni di Arisa Izaoyi, un'impacciata killer vestita da coniglietta protagonista della fittizia serie "We're The Tsukiyono ♡ Company".
