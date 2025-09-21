L'eShop svela le dimensioni di Hades 2, EA Sports FC 26 e altri giochi in arrivo su Switch e Switch 2

Grazie all'eShop, lo store digitale ufficiale di Nintendo Switch e Switch 2, sono state condivise le informazioni sulle dimensioni dei giochi in uscita nelle prossime settimane sulle due console portatili della grande N. Un dettaglio utile per chi vuole gestire al meglio lo spazio disponibile sul proprio dispositivo.

La lista include decine di titoli più e meno famosi, tra cui spiccano senza dubbio EA Sports FC 26 (già disponibile in accesso anticipato) e Hades 2, l'attesissimo roguelike di Supergiant Games che ha già conquistato la vetta della classifica dell'eShop grazie ai preordini.