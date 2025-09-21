L'eShop svela le dimensioni di Hades 2, EA Sports FC 26 e altri giochi in arrivo su Switch e Switch 2

Grazie all'eShop, lo store digitale ufficiale di Nintendo Switch e Switch 2, sono state condivise le informazioni sulle dimensioni dei giochi in uscita nelle prossime settimane sulle due console portatili della grande N. Un dettaglio utile per chi vuole gestire al meglio lo spazio disponibile sul proprio dispositivo.
La lista include decine di titoli più e meno famosi, tra cui spiccano senza dubbio EA Sports FC 26 (già disponibile in accesso anticipato) e Hades 2, l'attesissimo roguelike di Supergiant Games che ha già conquistato la vetta della classifica dell'eShop grazie ai preordini.
EA Sports FC 26 da solo occupa più di un quarto della memoria di Switch 2
Entrambi, tra l'altro, sono i giochi più "pesanti" tra quelli elencati qui sotto. Il nuovo episodio della serie calcistica di Electronic Arts occupa ben 30,9 GB su Switch 1 e 68,2 GB su Switch 2, segno di un netto miglioramento grafico e tecnico. Più contenuto il peso di Hades 2, che si attesta sui 6,4 GB su entrambe le console.
Vediamo ora l'elenco completo con le dimensioni dei giochi in arrivo su Nintendo Switch, come segnalato dal portale Nintendo Everything:
- EA Sports FC 26 (Switch 2) - 68,2 GB
- EA Sports FC 26 (Switch 1) - 30,9 GB
- Hades 2 (Switch e Switch 2) - 6,4 GB
- Agatha Christie - Assassinio sul Nilo - 6,1 GB
- Mai: Child of Ages - 5,3 GB
- Hyper Team Recon - 3,6 GB
- Detective: Scene Crime - 3,4 GB
- Path of Legends - 2,3 GB
- Car Stunt Hero Simulator 2025 - 2,2 GB
- Rudolph the Red-Nosed Reindeer - 2,0 GB
- Grief like a Stray Dog - 1,8 GB
- The Order of the Snake Scale - 1,6 GB
- Mouthole - 1,4 GB
- Car Parking - Garage Simulator - 1,2 GB
- Road59: A Yakuza's Last Stand - 1,1 GB
- Drift Highway: Retro Console Edition - 1,1 GB
- Jamboy, a Jelly-cious Hero - 1,1 GB
- Meteorfall: Krumit's Tale - 1,1 GB
- Korean Drone Flying Tour Wonsan-do - 1,0 GB
- Mamorukun ReCurse - 991 MB
- Cladun X3 - 901 MB
- Viking Colony Builder Valhalla - 794 MB
- Scribed Castle - 713 MB
- Electronics Puzzle Lab 2 - 695 MB
- Extremely Powerful Capybaras - 576 MB
- The Beast and the Princess - 565 MB
- Gearbits - 541 MB
- Road Cafe Simulator - 476 MB
- Wizordum - 472 MB
- Neko Ramen - 412 MB
- UNI 2 - 358 MB
- Meow Moments: Celebrating Beats & Books - 271 MB
- JellyFish Girls - 252 MB
- Trippy Trader: Schedule & Sell Candy - 206 MB
- Ninja Ming - 204 MB
- Super Long Cat - 175 MB
- Endoparasitic - 171 MB
- Kingdom Shell - 160 MB
- Airborne Justice - 80 MB
- Out of Moves: Another Try - 65 MB
- Tidy Toys - 56 MB