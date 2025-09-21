Hades 2 è il gioco per Nintendo Switch 2 più venduto su eShop: grazie alle sole prenotazioni, il nuovo capitolo della saga firmata Supergiant Games è riuscito a superare le vendite di Donkey Kong Bananza e Hollow Knight: Silksong.

Hades 2 Donkey Kong Bananza Trails in the Sky 1st Chapter NS2 Edition Hollow Knight: Silksong EA Sports FC 26 Ultimate Edition Madden NFL 26 PAC-MAN World 2 Re-Pac Deluxe Edition EA Sports FC 26 Donkey Kong Bananza Bundle Star Wars Outlaws

A proposito di prenotazioni, stanno andando forte anche quelle della Nintendo Switch 2 Edition di Trails in the Sky 1st Chapter, remake dell'episodio originale della serie di Nihon Falcom, che ha intenzione di rilanciare il franchise creando un ottimo punto di partenza anche e soprattutto per i nuovi utenti.

Considerando infatti che la saga di Trails in the Sky va avanti ormai da oltre vent'anni, lo studio giapponese sentiva l'esigenza di offrire ai giocatori un modo semplice e interessante per avvicinarsi per la prima volta a questa esperienza.