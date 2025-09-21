1

Hades 2 è il gioco per Nintendo Switch 2 più venduto su eShop

Grazie alle sole prenotazioni, Hades 2 si è imposto come il gioco per Nintendo Switch 2 più venduto su eShop, superando Donkey Kong Bananza e Hollow Knight: Silksong.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/09/2025
Hades 2 è il gioco per Nintendo Switch 2 più venduto su eShop: grazie alle sole prenotazioni, il nuovo capitolo della saga firmata Supergiant Games è riuscito a superare le vendite di Donkey Kong Bananza e Hollow Knight: Silksong.

  1. Hades 2
  2. Donkey Kong Bananza
  3. Trails in the Sky 1st Chapter NS2 Edition
  4. Hollow Knight: Silksong
  5. EA Sports FC 26 Ultimate Edition
  6. Madden NFL 26
  7. PAC-MAN World 2 Re-Pac Deluxe Edition
  8. EA Sports FC 26
  9. Donkey Kong Bananza Bundle
  10. Star Wars Outlaws

A proposito di prenotazioni, stanno andando forte anche quelle della Nintendo Switch 2 Edition di Trails in the Sky 1st Chapter, remake dell'episodio originale della serie di Nihon Falcom, che ha intenzione di rilanciare il franchise creando un ottimo punto di partenza anche e soprattutto per i nuovi utenti.

Considerando infatti che la saga di Trails in the Sky va avanti ormai da oltre vent'anni, lo studio giapponese sentiva l'esigenza di offrire ai giocatori un modo semplice e interessante per avvicinarsi per la prima volta a questa esperienza.

Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, la situazione cambia e troviamo in prima posizione LEGO Voyagers (qui la recensione), l'avventura a base cooperativa con protagonisti due piccoli mattoncini di plastica alle prese con tante sfide e un sogno da realizzare.

  1. LEGO Voyagers
  2. Deltarune
  3. Drag x Drive
  4. Wild Hearts S
  5. Nintendo Switch 2 Welcome Tour
  6. Fast Fusion
  7. ShapeHero Factory
  8. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
  9. Suikoden 1 & 2 HD Remaster
  10. Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition

La top five digitale viene completata dal vendutissimo Deltarune, dalla novità di Drag x Drive, dall'avvincente Wild Hearts S e infine dal tanto criticato Nintendo Switch 2 Welcome Tour, il "tutorial a pagamento" che ci introduce alle funzionalità di Nintendo Switch 2.

