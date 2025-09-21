Hades 2 è il gioco per Nintendo Switch 2 più venduto su eShop: grazie alle sole prenotazioni, il nuovo capitolo della saga firmata Supergiant Games è riuscito a superare le vendite di Donkey Kong Bananza e Hollow Knight: Silksong.
- Hades 2
- Donkey Kong Bananza
- Trails in the Sky 1st Chapter NS2 Edition
- Hollow Knight: Silksong
- EA Sports FC 26 Ultimate Edition
- Madden NFL 26
- PAC-MAN World 2 Re-Pac Deluxe Edition
- EA Sports FC 26
- Donkey Kong Bananza Bundle
- Star Wars Outlaws
A proposito di prenotazioni, stanno andando forte anche quelle della Nintendo Switch 2 Edition di Trails in the Sky 1st Chapter, remake dell'episodio originale della serie di Nihon Falcom, che ha intenzione di rilanciare il franchise creando un ottimo punto di partenza anche e soprattutto per i nuovi utenti.
Considerando infatti che la saga di Trails in the Sky va avanti ormai da oltre vent'anni, lo studio giapponese sentiva l'esigenza di offrire ai giocatori un modo semplice e interessante per avvicinarsi per la prima volta a questa esperienza.
La classifica digitale
Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, la situazione cambia e troviamo in prima posizione LEGO Voyagers (qui la recensione), l'avventura a base cooperativa con protagonisti due piccoli mattoncini di plastica alle prese con tante sfide e un sogno da realizzare.
- LEGO Voyagers
- Deltarune
- Drag x Drive
- Wild Hearts S
- Nintendo Switch 2 Welcome Tour
- Fast Fusion
- ShapeHero Factory
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Suikoden 1 & 2 HD Remaster
- Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition
La top five digitale viene completata dal vendutissimo Deltarune, dalla novità di Drag x Drive, dall'avvincente Wild Hearts S e infine dal tanto criticato Nintendo Switch 2 Welcome Tour, il "tutorial a pagamento" che ci introduce alle funzionalità di Nintendo Switch 2.