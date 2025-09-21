EA Sports FC 26 a confronto su Nintendo Switch e Switch 2 in un video, graficamente c'è un abisso

Come già emerso in una precedente analisi dello youtuber, la versione per Switch 2 offre una risoluzione di 1080p a 30 fps in modalità docked e di 900p a 30 fps in modalità portatile . Su Switch 1 i target sono simili, fatta eccezione per la modalità portatile che si ferma a 720p, il massimo supportato dallo schermo.

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video dedicato alla versione Nintendo Switch 2 di EA Sports FC 26 , mettendola a confronto con quella per Switch 1 . Le differenze sono evidenti e rappresentano un ottimo esempio del divario di potenza tra la nuova console e il suo predecessore, lanciato nel 2017.

Un grande balzo generazionale

Se per quanto riguarda i numeri di risoluzione e framerate la versione Nintendo Switch 2 non offre molto di più, è su tutto il resto che surclassa la precedente console, presentando impostazioni grafiche paragonabili a quelle di PS5 e Xbox Series X, con un netto salto qualitativo rispetto alla generazione precedente.

Modelli dei giocatori e del pubblico più dettagliati, illuminazione avanzata, animazioni fluide, fisica migliorata, texture ed effetti visivi di livello superiore: tutto contribuisce a rendere l'esperienza su Switch 2 visivamente più appagante. Secondo ElAnalistaDeBits, si tratta non solo del più grande upgrade grafico mai visto su una console Nintendo, ma anche di uno dei più significativi balzi generazionali degli ultimi anni.

EA Sports FC 26 è già disponibile in accesso anticipato dal 19 settembre per chi ha acquistato la Ultimate Edition o è abbonato a EA Play Pro. Il lancio ufficiale è previsto per venerdì 26 settembre su PC e console.