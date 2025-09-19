Un video mette a confronto EA Sports FC 26 su Nintendo Switch 2, PS4 e PS5

EA Sports FC 26 è ora disponibile in accesso anticipato per gli acquirenti della Premium Edition e per gli abbonati a EA Play Pro su PC. Per l'occasione, ElAnalistaDeBits non si è fatto trovare impreparato e ha pubblicato un primo video confronto tra le versioni per Nintendo Switch 2, PS4 e PS5 del nuovo capitolo della celebre serie calcistica targata Electronic Arts.

Partendo dalle console Sony, su PS4 il gioco gira a una risoluzione di 1080p e 60 fps, in linea con i precedenti episodi della serie. Nessuna rivoluzione nemmeno su PS5, dove sono disponibili due preset: Quality e Resolution. Il primo offre una risoluzione dinamica fino a 2160p a 60 fps, mentre il secondo garantisce 2160p fissi allo stesso framerate, ma con qualche compromesso nella qualità delle texture e dei capelli.