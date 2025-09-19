Un video mette a confronto EA Sports FC 26 su Nintendo Switch 2, PS4 e PS5

EA Sports FC 26 è ora disponibile in accesso anticipato per gli acquirenti della Premium Edition e per gli abbonati a EA Play Pro su PC. Per l'occasione, ElAnalistaDeBits non si è fatto trovare impreparato e ha pubblicato un primo video confronto tra le versioni per Nintendo Switch 2, PS4 e PS5 del nuovo capitolo della celebre serie calcistica targata Electronic Arts.
Partendo dalle console Sony, su PS4 il gioco gira a una risoluzione di 1080p e 60 fps, in linea con i precedenti episodi della serie. Nessuna rivoluzione nemmeno su PS5, dove sono disponibili due preset: Quality e Resolution. Il primo offre una risoluzione dinamica fino a 2160p a 60 fps, mentre il secondo garantisce 2160p fissi allo stesso framerate, ma con qualche compromesso nella qualità delle texture e dei capelli.
Delude il framerate su Nintendo Switch 2
Su Nintendo Switch 2, EA Sports FC 26 gira a 1080p nativi e 30 fps in modalità docked, mentre in portatile scende a 900p mantenendo i 30 fps. Il verdetto è agrodolce: da un lato la qualità visiva è sorprendentemente superiore rispetto a PS4, ma dall'altro l'assenza dei 60 fps pesa parecchio, soprattutto considerando che si tratta di un titolo sportivo dove la fluidità è fondamentale.
Secondo ElAnalistaDeBits, EA ha fatto una scelta rischiosa su Switch 2, privilegiando la resa grafica a scapito della fluidità dell'azione, una decisione che potrebbe non incontrare il favore di tutti i giocatori.
Prima di lasciarci, vi ricordiamo che EA Sports FC 26 è disponibile anche per PC e Xbox Series X|S, con il lancio globale in programma per il 26 settembre.