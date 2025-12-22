EA Sports FC 26 sorpassa Mario Kart World e riconquista la vetta della classifica inglese

EA Sports FC 26 e Mario Kart World si riconfermano i due titoli più gettonati nel pieno dello shopping natalizio. Il gioco di calcio di Electronic Arts ha riconquistato la vetta superando il titolo di corse di Nintendo, invertendo di fatto le posizioni della scorsa settimana.

Rimangono stabili Leggende Pokémon: Z-A e Call of Duty: Black Ops 7

Situazione simile per Leggende Pokémon: Z-A, che scende dal terzo al quarto posto, mentre Call of Duty: Black Ops 7 guadagna una posizione e si piazza sul gradino più basso del podio. Il resto della classifica riflette chiaramente i trend degli ultimi mesi: buona parte della top 10 è occupata da titoli Nintendo, tra cui Donkey Kong Bananza e l'immortale Mario Kart 8 Deluxe, insieme ad alcuni dei giochi più discussi del periodo, come Ghost of Yotei all'ottavo posto e Battlefield 6 al nono.

Di seguito la top 20 del mercato inglese: