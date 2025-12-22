0

EA Sports FC 26 sorpassa Mario Kart World e riconquista la vetta della classifica inglese

EA Sports FC 26 e Mario Kart World si riconfermano come i titoli più gettonati nel Regno Unito anche nell'ultima settimana di shopping prima del Natale.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/12/2025
Halland e altri giocatori del Mancher City in EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito, l'ultima prima di Natale.

EA Sports FC 26 e Mario Kart World si riconfermano i due titoli più gettonati nel pieno dello shopping natalizio. Il gioco di calcio di Electronic Arts ha riconquistato la vetta superando il titolo di corse di Nintendo, invertendo di fatto le posizioni della scorsa settimana.

Rimangono stabili Leggende Pokémon: Z-A e Call of Duty: Black Ops 7

Situazione simile per Leggende Pokémon: Z-A, che scende dal terzo al quarto posto, mentre Call of Duty: Black Ops 7 guadagna una posizione e si piazza sul gradino più basso del podio. Il resto della classifica riflette chiaramente i trend degli ultimi mesi: buona parte della top 10 è occupata da titoli Nintendo, tra cui Donkey Kong Bananza e l'immortale Mario Kart 8 Deluxe, insieme ad alcuni dei giochi più discussi del periodo, come Ghost of Yotei all'ottavo posto e Battlefield 6 al nono.

Il bundle di Nintendo Switch 2 con Mario Kart World presto sparirà dai negozi

Di seguito la top 20 del mercato inglese:

  1. EA Sports FC 26
  2. Mario Kart World
  3. Call of Duty: Black Ops 7
  4. Leggende Pokémon: Z-A
  5. Minecraft
  6. Mario Kart 8 Deluxe
  7. Donkey Kong Bananza
  8. Ghost of Yotei
  9. Battlefield 6
  10. Just Dance 2026 Edition
  11. Nintendo Switch Sports
  12. Super Mario Party Jamboree
  13. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  14. Animal Crossing: New Horizons
  15. Grand Theft Auto V
  16. Astro Bot
  17. Metroid Prime 4: Beyond
  18. Marvel's Spider-Man 2
  19. Super Mario Bros. Wonder
  20. Hogwarts Legacy
