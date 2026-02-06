0

Se ami il calcio, EA Sports FC 26 per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo EA Sports FC 26 per PS5 al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 53% che ti permetterà di risparmiare fino a 42,33 €.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/02/2026
Se ami il calcio e i titoli sportivi realistici, EA Sports FC 26 per PS5 è disponibile su Amazon a 37,66 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 53%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

EA Sports FC 26 al prezzo più basso di sempre

Se hai preferito aspettare prima di acquistare questo titolo e sei un amante dei giochi di calcio, questo è il momento giusto per recuperarlo. Se cerchi un'esperienza dinamica, potrai optare per diverse modalità che sapranno intrattenerti, che si tratti di tornei, contenuti stagionali oppure di eventi Live. Alcune modalità sono state riviste e migliorate, come Ultimate Team, mentre il gameplay è ancora più realistico. Si tratta, inoltre, del gioco sportivo più completo sul mercato. Tuttavia, il Season Pass è a pagamento e mancano le licenze ufficiali di alcune squadre come Inter, Milan, Atalanta e Lazio.

Se sei interessato e vuoi saperne di più, come sempre ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

