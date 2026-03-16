EA Sports FC 26 è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico per la Festa delle Offerte

Siamo arrivati all'ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia, ma continuano a spuntare nuove offerte davvero interessanti. Per quanto riguarda i videogiochi, vi segnaliamo che al momento EA Sports FC 26 è in sconto su PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch e Switch 2 con sconti fino al 60%. Se siete interessati potrete raggiungere l'offerta tramite questo indirizzo oppure cliccando su uno dei box sottostanti.

Le novità di EA Sports FC 26

EA Sports FC 26. Il nuovo capitolo della serie calcistica raffina ulteriormente la sua formula, grazie a un gameplay rinnovato sulla base dei feedback della community e alcune novità.

Tra queste c'è la suddivisione del gioco in due anime ben distinte: la modalità Competitiva, pensata per il gioco online, è più veloce, reattiva e focalizzata sull'abilità individuale, mentre la modalità Realistica punta su una simulazione più realistica, con un ritmo di gioco più lento, una fisica più presente e una maggiore enfasi sulla strategia e sulle caratteristiche della squadra.

Ci sono novità a tutto tondo anche per tutte le modalità. Ad esempio, la Carriera è diventata un'esperienza maggiormente dinamica grazie a Manager Live, una struttura narrativa dinamica e reattiva che si evolve tramite le sfide settimanali e scenari ispirati al calcio reale. Il calcio mercato è stato espanso includendo gli ingaggi, i licenziamenti e i pensionamenti degli allenatori. Inoltre, Icone ed Eroi potranno anche essere sbloccati come allenatori.