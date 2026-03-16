0

EA Sports FC 26 è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico per la Festa delle Offerte

La Festa delle Offerte ci propone il celebre EA Sports FC 26 al prezzo più basso finora su tutte le console.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/03/2026
EA Sports FC 26 in sconto su Amazon
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Articoli News Video Immagini

Siamo arrivati all'ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia, ma continuano a spuntare nuove offerte davvero interessanti. Per quanto riguarda i videogiochi, vi segnaliamo che al momento EA Sports FC 26 è in sconto su PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch e Switch 2 con sconti fino al 60%. Se siete interessati potrete raggiungere l'offerta tramite questo indirizzo oppure cliccando su uno dei box sottostanti.

Nel momento in cui scriviamo tutte le versioni fisiche per console si aggirano sui 29,99 euro, il prezzo più basso mai registrato su Amazon per il titolo calcistico di Electronic Arts.

Le novità di EA Sports FC 26

EA Sports FC 26. Il nuovo capitolo della serie calcistica raffina ulteriormente la sua formula, grazie a un gameplay rinnovato sulla base dei feedback della community e alcune novità.

Tra queste c'è la suddivisione del gioco in due anime ben distinte: la modalità Competitiva, pensata per il gioco online, è più veloce, reattiva e focalizzata sull'abilità individuale, mentre la modalità Realistica punta su una simulazione più realistica, con un ritmo di gioco più lento, una fisica più presente e una maggiore enfasi sulla strategia e sulle caratteristiche della squadra.

EA Sports FC 26, la recensione: il gameplay a 2 velocità ha funzionato? EA Sports FC 26, la recensione: il gameplay a 2 velocità ha funzionato?

Ci sono novità a tutto tondo anche per tutte le modalità. Ad esempio, la Carriera è diventata un'esperienza maggiormente dinamica grazie a Manager Live, una struttura narrativa dinamica e reattiva che si evolve tramite le sfide settimanali e scenari ispirati al calcio reale. Il calcio mercato è stato espanso includendo gli ingaggi, i licenziamenti e i pensionamenti degli allenatori. Inoltre, Icone ed Eroi potranno anche essere sbloccati come allenatori.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
EA Sports FC 26 è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico per la Festa delle Offerte