EA Sports F1 25 annuncia l'espansione 2026 Season Pack con data di uscita, trailer e dettagli

Il lancio del DLC è fissato per il 3 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X|S e introdurrà team, piloti, regolamenti aggiornati e una serie di contenuti inediti, mostrati nel trailer pubblicato per l'occasione.

Come promesso, Electronic Arts e Codemasters hanno presentato oggi il 2026 Season Pack, la nuova espansione di EA Sports F1 25 che aggiorna il gioco alla stagione 2026, in attesa del ritorno della serie con un nuovo capitolo previsto per il prossimo anno.

Le novità del DLC

L'update include tutti i nuovi team della stagione 2026, tra cui Audi (che acquisisce Sauber) e Cadillac, segnando l'arrivo della prima grande casa automobilistica americana in Formula 1. Il pacchetto aggiorna anche le line‑up piloti: Arvid Lindblad affianca Liam Lawson in Racing Bulls, Isack Hadjar debutta in Red Bull al fianco di Max Verstappen, mentre Valtteri Bottas e Sergio Pérez guidano la nuova scuderia Cadillac.

Tra le aggiunte più rilevanti c'è Madring, il primo circuito inedito dal 2023: un tracciato ibrido cittadino‑permanente situato a Madrid, lungo 5,4 km e composto da 22 curve ad alta velocità. Il Season Pack introduce inoltre le monoposto 2026, più leggere e compatte, dotate di aerodinamica attiva e supportate dalla fisica migliorata di F1 25, per una guida più reattiva sia con gamepad sia con volante.

Al momento non è stato comunicato il prezzo dell'espansione. Chi non possiede ancora il gioco base potrà optare per il bundle F1 25: 2026 Edition, che include anche il Season Pack.