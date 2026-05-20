Dal Google I/O 2026 arrivano su YouTube nuove funzioni: Ask e Gemini Omni guidano l'evoluzione "IA" della piattaforma

Al Google I/O 2026, YouTube ha presentato Ask YouTube, un assistente AI per ricerche avanzate, e Gemini Omni, uno strumento che consente di remixare Shorts con prompt e immagini.

Durante il Google I/O 2026, Google ha annunciato importanti novità per YouTube, introducendo strumenti basati sull'intelligenza artificiale che puntano a semplificare la ricerca dei contenuti e ad ampliare le possibilità creative degli utenti. Le nuove funzioni riguardano sia l'esperienza di navigazione sia la realizzazione di video Shorts, grazie all'integrazione delle tecnologie più avanzate sviluppate dall'azienda. La principale novità è Ask YouTube, un assistente conversazionale progettato per consentire ricerche molto più dettagliate rispetto ai tradizionali metodi basati su parole chiave. Gli utenti potranno formulare richieste complesse e il sistema analizzerà la domanda e proporrà una selezione di video pertinenti, includendo sia Shorts sia contenuti di lunga durata.

Ulteriori dettagli su "Ask YouTube" e l'integrazione di "Gemini Omni" Attualmente Ask YouTube è disponibile in fase sperimentale per gli abbonati YouTube Premium di almeno 18 anni residenti negli Stati Uniti, che possono attivare la funzione tramite la sezione Premium Experiments. Google ha spiegato che il servizio sarà esteso progressivamente a tutti gli utenti, anche se non è stata indicata una data precisa per il rilascio globale. Google I/O 2026: annunciati Gemini Omni, Gemini Spark e altre funzionalità inedite L'altra grande innovazione riguarda Gemini Omni, il nuovo modello di intelligenza artificiale di Google descritto come capace di creare contenuti partendo da qualsiasi tipo di input. Su YouTube, questa tecnologia permette di remixare gli Shorts esistenti utilizzando prompt testuali e immagini personali.

Disponibilità e informazioni relative a Gemini Omni su YouTube Secondo YouTube, Gemini Omni è in grado di comprendere meglio le intenzioni dell'utente e di gestire in modo più coerente modifiche video e audio complesse. Tutti gli Shorts generati con questa funzione saranno identificati da watermark digitali, metadati dedicati e collegamenti al video originale. I creator potranno inoltre scegliere in qualsiasi momento di disattivare il remix visivo delle proprie opere. Il supporto a Gemini Omni negli Shorts è già in distribuzione gratuita per tutti gli utenti e sarà presto disponibile anche in AI Playground. Che cosa ne pensate di questa evoluzione della piattaforma? Fatecelo sapere nei commenti.