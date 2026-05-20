Crimson Desert su Steam: il nuovo action RPG ancora in sconto su Instant Gaming

Crimson Desert, action RPG open world sviluppato da Pearl Abyss, è già disponibile su Steam dal lancio di marzo. Il gioco punta su combattimenti dinamici, esplorazione e un impianto tecnico molto ambizioso, con una struttura che mescola elementi narrativi e libertà di movimento in un mondo fantasy di grande scala. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. La versione PC & Mac (Steam) di Crimson Desert ha un prezzo di listino di 70 euro IVA inclusa. In promozione è disponibile a 49,99 euro, ma con l'IVA italiana al 22% il prezzo arriva a 60,99€. Il risparmio si mantiene costante rispetto alle offerte dell'ultimo mese.