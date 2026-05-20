Crimson Desert su Steam: il nuovo action RPG ancora in sconto su Instant Gaming

Crimson Desert, action RPG open world sviluppato da Pearl Abyss, è già disponibile su Steam dal lancio di marzo. Il gioco punta su combattimenti dinamici, esplorazione e un impianto tecnico molto ambizioso, con una struttura che mescola elementi narrativi e libertà di movimento in un mondo fantasy di grande scala. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. La versione PC & Mac (Steam) di Crimson Desert ha un prezzo di listino di 70 euro IVA inclusa. In promozione è disponibile a 49,99 euro, ma con l'IVA italiana al 22% il prezzo arriva a 60,99€. Il risparmio si mantiene costante rispetto alle offerte dell'ultimo mese.
Un titolo ancora sotto osservazione post-lancio
A pochi mesi dall'uscita, Crimson Desert continua a essere monitorato per la sua resa complessiva e per la capacità di mantenere le promesse fatte nelle fasi di sviluppo. L'impianto tecnico resta uno dei suoi punti più discussi, soprattutto per la gestione delle grandi aree e delle animazioni nei combattimenti.
La promozione attuale lo rende semplicemente più accessibile rispetto al prezzo di lancio, senza stravolgere il posizionamento di un titolo che resta tra i più ambiziosi del panorama action RPG recente. Qui trovate la nostra recensione se volete saperne di più.
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