Thick As Thieves disponibile e costa davvero pochissimo

Il nuovo stealth con dietro il grande Warren Spector, Thick As Thieves , è finalmente disponibile e, come promesso, costa davvero poco. Potete infatti acquistarlo su Steam per soli 4,99 euro .

Il trailer di lancio

Il messaggio pubblicato dal team di sviluppo per il lancio del gioco è insieme un resoconto della lavorazione e una dichiarazione d'intenti.

Il percorso che ha portato al gioco attuale è stato tutt'altro che lineare: i designer hanno esplorato meccaniche competitive e cooperative, sperimentato mappe urbane di grandi dimensioni, sistemi di combattimento e la gestione dei civili, salvo poi abbandonare ciascuno di questi elementi. La svolta è arrivata quando il team ha identificato nell'improvvisazione, ossia nel reagire a una situazione con gli strumenti a disposizione, senza pensare al gioco come tale, il vero nucleo dell'esperienza.

L'obiettivo dichiarato è che il giocatore si perda nel momento. Il team ringrazia la comunità che ha seguito il progetto su Steam, Discord e durante i playtest, e si dice pronto a raccogliere feedback su ogni aspetto dell'esperienza. Il gioco viene presentato come una versione concentrata di un universo più ampio, con l'ambizione di espanderlo in futuro con nuove aree della città, più storia e nuove modalità di interazione.

Le reazioni iniziali della stampa sono state mediamente positive. I più critici hanno sottolineato la scarsità di contenuti, che però va compresa visto il prezzo davvero accessibile. Comunque sia, vediamo i voti delle prime recensioni, ma solo dopo aver letto la nostra.