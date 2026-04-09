Thick as Thieves ha una data di uscita e un trailer del gameplay

Thick as Thieves ha una data di uscita ufficiale: il nuovo action stealth online di Warren Spector sarà disponibile su PC a partire dal 20 maggio, mentre non è ancora dato sapere quando arriveranno le già annunciate versioni PS5 e Xbox Series X|S.

L'ufficializzazione della data di uscita è avvenuta nel corso della Triple-i Initiative, quando Thick as Thieves è stato mostrato in azione con un trailer del gameplay che fa luce sulle meccaniche action stealth a base multiplayer del gioco, stilisticamente parecchio vicino a Dishonored.

L'avventura sarà ambientata a Kilcairn, una città scozzese fittizia dominata da intrighi, segreti e tante opportunità per aspiranti ladri. Nei panni di uno di essi, potremo cimentarci con sedici differenti contratti e due mappe nell'ambito di un'esperienza compatta ma altamente rigiocabile.

Il cuore di Thick as Thieves è rappresentato da un gameplay stealth immersivo e dinamico, che lascia ampio spazio all'improvvisazione: ogni colpo richiede pianificazione ma anche capacità di adattarsi agli imprevisti, in un mondo che reagisce costantemente alle azioni del giocatore.