Thick as Thieves ha una data di uscita e un trailer del gameplay

Thick as Thieves ha una data di uscita ufficiale: il nuovo action stealth online di Warren Spector sarà disponibile su PC a partire dal 20 maggio, mentre non è ancora dato sapere quando arriveranno le già annunciate versioni PS5 e Xbox Series X|S.
L'ufficializzazione della data di uscita è avvenuta nel corso della Triple-i Initiative, quando Thick as Thieves è stato mostrato in azione con un trailer del gameplay che fa luce sulle meccaniche action stealth a base multiplayer del gioco, stilisticamente parecchio vicino a Dishonored.
L'avventura sarà ambientata a Kilcairn, una città scozzese fittizia dominata da intrighi, segreti e tante opportunità per aspiranti ladri. Nei panni di uno di essi, potremo cimentarci con sedici differenti contratti e due mappe nell'ambito di un'esperienza compatta ma altamente rigiocabile.
Il cuore di Thick as Thieves è rappresentato da un gameplay stealth immersivo e dinamico, che lascia ampio spazio all'improvvisazione: ogni colpo richiede pianificazione ma anche capacità di adattarsi agli imprevisti, in un mondo che reagisce costantemente alle azioni del giocatore.
Un titolo davvero interessante
Annunciato esattamente due anni fa, Thick as Thieves propone un impianto giocabile in solitaria o in cooperativa, che consente di sviluppare strategie condivise o di affidarsi esclusivamente al proprio ingegno per portare a termine gli incarichi.
Diretto da Jeff Hickman, il progetto è stato concepito con estrema cura, assegnando a ogni meccanica uno scopo preciso: l'obiettivo è coinvolgere i giocatori non solo come partecipanti, ma come veri membri di una banda di ladri, pronti a orchestrare colpi sempre più ambiziosi.