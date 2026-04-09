Il gameplay di Castlevania: Belmont's Curse è stato presentato con un trailer

Durante la Triple-i Initiative è stato mostrato un nuovo trailer del gameplay di Castlevania: Belmont's Curse, il promettente action bidimensionale sviluppato da Evil Empire e Motion Twin, ambientato nella Parigi del 1499.
Mentre la capitale francese è avvolta dalle fiamme e assediata da orde di creature mostruose, emerse improvvisamente dall'oscurità, ci troveremo a vestire i panni di una discendente di Trevor Belmont, equipaggiati con l'iconica frusta sacra Vampire Killer e determinati a fermare l'avanzata del male.
Proprio la frusta si pone come uno degli elementi centrali del gameplay di Castlevania: Belmont's Curse, visto che potremo usarla non soltanto come arma, ma anche come uno strumento per muoverci più rapidamente all'interno degli scenari.
Questa formula consentirà di affrontare i nemici adottando strategie differenti, in maniera creativa, ma nel corso della campagna avremo la possibilità di utilizzare anche altre armi e abilità, come da tradizione per la serie Castlevania.
Fra tradizione e originalità
Pensato come un gioco vicino ai capitoli classici, non come un roguelike, Castlevania: Belmont's Curse proverà a miscelare tradizione e originalità per dar vita a un'esperienza capace da un lato di rendere omaggio ai capitoli storici, dall'altro di introdurre importanti novità.
L'elemento esplorativo svolgerà un ruolo di grande rilevanza, mettendoci di fronte ad ambientazioni ricche di segreti, trappole ed enigmi da risolvere che metteranno alla prova sia l'ingegno che i riflessi, mentre veniamo accompagnati da uno stile grafico inedito e accattivante.