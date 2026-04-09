Il gameplay di Castlevania: Belmont's Curse è stato presentato con un trailer

Durante la Triple-i Initiative è stato mostrato un nuovo trailer del gameplay di Castlevania: Belmont's Curse, il promettente action bidimensionale sviluppato da Evil Empire e Motion Twin, ambientato nella Parigi del 1499.

Mentre la capitale francese è avvolta dalle fiamme e assediata da orde di creature mostruose, emerse improvvisamente dall'oscurità, ci troveremo a vestire i panni di una discendente di Trevor Belmont, equipaggiati con l'iconica frusta sacra Vampire Killer e determinati a fermare l'avanzata del male.

Proprio la frusta si pone come uno degli elementi centrali del gameplay di Castlevania: Belmont's Curse, visto che potremo usarla non soltanto come arma, ma anche come uno strumento per muoverci più rapidamente all'interno degli scenari.

Questa formula consentirà di affrontare i nemici adottando strategie differenti, in maniera creativa, ma nel corso della campagna avremo la possibilità di utilizzare anche altre armi e abilità, come da tradizione per la serie Castlevania.