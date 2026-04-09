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A cosa si ispira Castlevania: Belmont's Curse? Parlano gli autori

L'art director e il level designer di Castlevania: Belmont's Curse hanno parlato in un'intervista dell'ambientazione del gioco e dei titoli che lo hanno ispirato.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/04/2026
La protagonista di Castlevania: Belmont's Curse alle prese con un enorme nemico
Castlevania: Belmont's Curse
Castlevania: Belmont's Curse
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A cosa si ispira Castlevania: Belmont's Curse? L'art director Dyn Mordache e il level designer Sandro Bordier, accompagnati dal producer giapponese Tsutomu Taniguchi, hanno parlato di questi e altri aspetti del progetto nel corso di un'intervista.

In primo luogo l'ambientazione: la scelta è ricaduta su Parigi (anche se inizialmente si era pensato a Venezia) per via dell'architettura gotica della capitale francese e il suo forte legame con un immaginario oscuro e suggestivo, perfettamente in linea con l'universo di Castlevania.

Elementi iconici come la Cattedrale di Notre-Dame contribuiscono a creare un contrasto visivo e narrativo con il castello di Dracula, ma una grande attenzione è stata dedicata anche al level design, nel tentativo di ricreare una città viva e stratificata, dotata di ambienti esplorabili sia in verticale che in orizzontale.

Castlevania: Belmont's Curse è "solo l'inizio" del ritorno della serie, dice Konami Castlevania: Belmont's Curse è solo l'inizio del ritorno della serie, dice Konami

Durante lo sviluppo di Castlevania: Belmont's Curse, Evil Empire è stata supportata attivamente da Motion Twin, che ha fornito assistenza e guida nelle fasi decisionali più delicate, contribuendo a mantenere coerenza fra gameplay, direzione artistica e struttura generale.

I punti di riferimento

Mostrato con un nuovo trailer del gameplay durante la Triple-i Initiative, Castlevania: Belmont's Curse è stato fortemente influenzato da diversi capitoli storici della saga Konami, fra cui Castlevania 3: Dracula's Curse e Castlevania: Curse of Darkness per la componente narrativa.

Non solo: gli sviluppatori si sono ispirati a Super Castlevania 4 per quanto concerne il sistema di combattimento con la frusta e naturalmente a Castlevania: Symphony of the Night, che ha influeenzato la struttura complessiva dell'esperienza.

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