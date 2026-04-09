A cosa si ispira Castlevania: Belmont's Curse? Parlano gli autori

A cosa si ispira Castlevania: Belmont's Curse? L'art director Dyn Mordache e il level designer Sandro Bordier, accompagnati dal producer giapponese Tsutomu Taniguchi, hanno parlato di questi e altri aspetti del progetto nel corso di un'intervista.

In primo luogo l'ambientazione: la scelta è ricaduta su Parigi (anche se inizialmente si era pensato a Venezia) per via dell'architettura gotica della capitale francese e il suo forte legame con un immaginario oscuro e suggestivo, perfettamente in linea con l'universo di Castlevania.

Elementi iconici come la Cattedrale di Notre-Dame contribuiscono a creare un contrasto visivo e narrativo con il castello di Dracula, ma una grande attenzione è stata dedicata anche al level design, nel tentativo di ricreare una città viva e stratificata, dotata di ambienti esplorabili sia in verticale che in orizzontale.

Durante lo sviluppo di Castlevania: Belmont's Curse, Evil Empire è stata supportata attivamente da Motion Twin, che ha fornito assistenza e guida nelle fasi decisionali più delicate, contribuendo a mantenere coerenza fra gameplay, direzione artistica e struttura generale.