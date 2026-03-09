Chi è la protagonista di Castlevania: Belmont's Curse? Lo ha svelato Sony

Quando Konami ha svelato Castlevania: Belmont's Curse non ha fatto il nome della protagonista. In realtà era facile capire chi fosse, visto che si è parlato della figlia di Trevor Belmont, ma alcuni dettagli hanno lasciato comunque dei dubbi. Ora è arrivata la conferma ufficiale. A darla però non è stata Konami e non sono stati gli sviluppatori, Motion Twin ed Evil Empire, ma Sony. Quindi, di chi si tratta? Di Sonia Belmont .

Sonia, naturalmente

Nel video di presentazione vengono mostrati Trevor Belmont e Sypha Belnades, ossia i personaggi di Castlevania III: Dracula's Curse, visti anche nella serie Netflix tratta dai videogiochi. Il personaggio che saltella per i tetti di Parigi in Belmont's Curse però non è né l'uno, né l'altra. In tanti avevano intuito che fosse Sonia, ma ora è stato confermato, nonostante un piccolo problema di datazione.

Castlevania Legends, un titolo per Game Boy del 1998 con protagonista una Sonia diciassettenne, era ambientato nel 1450. Il nuovo Castlevania è ambientato invece nel 1499. Diciamo che per essere una sessantaseienne se la cava davvero bene, anche se ipotizziamo che la sua giovinezza sia frutto di una revisione.

C'è anche da dire che Koji Igarashi, figura chiave della serie, che prese in mano e trasformò con Castlevania: Symphony of the Night, disse chiaramente che Castlevania Legends era fuori dal canone, pur essendo un prequel del suo gioco, per alcune implicazioni relative ad Alucard.

Da allora Sonia non ha goduto di grande attenzione. Doveva essere la protagonista di Castlevania: Resurrection per Dreamcast, ma il gioco non è mai uscito. È tornata nel DLC Ode to Castlevania di Vampire Survivors, ma è tutto qui. Comunque sia ora sappiamo che è lei a maneggiare la Vampire Killer nel nuovo capitolo, il che è davvero tranquillizzante.