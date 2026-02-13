Le prime immagini di Castlevania: Belmont's Curse mostrano il peculiare stile grafico

Oltre ad annunciare Castlevania: Belmont's Curse con un bel trailer di gameplay, Konami ha pubblicato anche delle immagini del gioco, che mostrano il lavoro fatto per rivitalizzare la serie per i tempi moderni. Il tocco di Motion Twin ed Evil Empire si vede chiaramente nello stile grafico e nelle scelte cromatiche, così come in alcuni dettagli architettonici dei fondali, ma in generale sembra essere davvero un ottimo lavoro. In fondo sono gli autori di Dead Cells e The Rogue Prince of Persia, quindi sanno bene ciò che fanno.
Interessante il fatto che le immagini mostrino chiaramente i vari utilizzi della frusta, la Vampire Killer: sia come arma di offesa, sia come strumento per compiere azioni acrobatiche per i livelli.
La galleria delle immagini
Vediamo quindi la galleria delle prime immagini di Castlevania: Belmont's Curse, in attesa di sapere quando ci potremo giocare. Per adesso è stata annunciata l'uscita nel corso del 2026, ma non è ancora noto quando effettivamente ci potremo mettere le mani sopra.
Vediamo la storia che fa da sfondo all'azione: nel 1499, Parigi viene avvolta dalle fiamme quando creature mostruose emergono dalle ombre. Armata della leggendaria frusta sacra Ammazzavampiri, la discendente di Trevor Belmont si avventura tra le strade in fiamme e nel castello che incombe sulla città per dare la caccia alle bestie. Riuscirà a salvare la città sull'orlo della distruzione?