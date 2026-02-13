Le prime immagini di Castlevania: Belmont's Curse mostrano il peculiare stile grafico

Oltre ad annunciare Castlevania: Belmont's Curse con un bel trailer di gameplay, Konami ha pubblicato anche delle immagini del gioco, che mostrano il lavoro fatto per rivitalizzare la serie per i tempi moderni. Il tocco di Motion Twin ed Evil Empire si vede chiaramente nello stile grafico e nelle scelte cromatiche, così come in alcuni dettagli architettonici dei fondali, ma in generale sembra essere davvero un ottimo lavoro. In fondo sono gli autori di Dead Cells e The Rogue Prince of Persia, quindi sanno bene ciò che fanno.

Interessante il fatto che le immagini mostrino chiaramente i vari utilizzi della frusta, la Vampire Killer: sia come arma di offesa, sia come strumento per compiere azioni acrobatiche per i livelli.