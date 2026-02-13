Tides of Annihilation torna a mostrarsi con un simpatico trailer che festeggia l'Anno del Cavallo di Fuoco

Niente combattimenti spettacolari o musiche epiche: il filmato punta tutto sul tono leggero e festoso dell'Anno del Cavallo di Fuoco , proponendo una breve scena semi‑comica che, pur nella sua semplicità, forse ha anche lo scopo di mettere in risalto il comparto grafico del gioco.

Eclipse Glow Games ha deciso di celebrare l'imminente Capodanno Cinese con un nuovo trailer di Tides of Annihilation .

Novità durante l'Anno del Cavallo

Nel trailer vediamo la protagonista, Gwendolyn, alle prese con una piccola disavventura quotidiana: dopo aver mancato per un soffio il treno della metropolitana, viene salvata dall'arrivo di un secondo convoglio trainato da massicci cavalli, che le permette di ricongiungersi agli altri personaggi.

Tides of Annihilation è un action adventure ispirato in parte al mito di Re Artù, ambientato in una Londra contemporanea alternativa, devastata e assediata da forze soprannaturali. Nei panni di Gwendolyn, una sopravvissuta capace di comandare i Cavalieri della Tavola Rotonda, i giocatori dovranno affrontare minacce sempre più imponenti per salvare la città e la sua famiglia.

Il gioco è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma non ha ancora una data di uscita definita. Che l'Anno del Cavallo di Fuoco porti fortuna?