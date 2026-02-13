0

Tides of Annihilation torna a mostrarsi con un simpatico trailer che festeggia l'Anno del Cavallo di Fuoco

L'action GDR Tides of Annihilation: Eclipse Glow Games festeggia l'Anno del Cavallo di Fuoco con una breve trailer.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/02/2026
Gwendolyn, la protagonista di Tides of Annihilation
Tides of Annihilation
Tides of Annihilation
News Video

Eclipse Glow Games ha deciso di celebrare l'imminente Capodanno Cinese con un nuovo trailer di Tides of Annihilation.

Niente combattimenti spettacolari o musiche epiche: il filmato punta tutto sul tono leggero e festoso dell'Anno del Cavallo di Fuoco, proponendo una breve scena semi‑comica che, pur nella sua semplicità, forse ha anche lo scopo di mettere in risalto il comparto grafico del gioco.

Novità durante l'Anno del Cavallo

Nel trailer vediamo la protagonista, Gwendolyn, alle prese con una piccola disavventura quotidiana: dopo aver mancato per un soffio il treno della metropolitana, viene salvata dall'arrivo di un secondo convoglio trainato da massicci cavalli, che le permette di ricongiungersi agli altri personaggi.

Tides of Annihilation è un action adventure ispirato in parte al mito di Re Artù, ambientato in una Londra contemporanea alternativa, devastata e assediata da forze soprannaturali. Nei panni di Gwendolyn, una sopravvissuta capace di comandare i Cavalieri della Tavola Rotonda, i giocatori dovranno affrontare minacce sempre più imponenti per salvare la città e la sua famiglia.

Tides of Annihilation è stato mostrato con un trailer del gameplay Tides of Annihilation è stato mostrato con un trailer del gameplay

Il gioco è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma non ha ancora una data di uscita definita. Che l'Anno del Cavallo di Fuoco porti fortuna?

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Tides of Annihilation torna a mostrarsi con un simpatico trailer che festeggia l'Anno del Cavallo di Fuoco