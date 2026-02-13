Metal Gear Solid Master Collection riceve l'update finale: risoluzione fino a 4K e migliorie per Switch 2

Partendo proprio dalla nuova console di Kyoto, il sito ufficiale afferma che l'update " rende compatibile il titolo con le specifiche di Nintendo Switch 2 ". Mancano dettagli più precisi, ma secondo Nintendo Everything il framerate di Metal Gear Solid 2 e 3 sarebbe passato dai 30 fps della versione Switch ai 60 fps su Switch 2, mentre la risoluzione potrebbe essere salita fino a 1080p. Per conferme definitive restiamo in attesa delle analisi tecniche.

Risoluzione fino a 4K e pacchetto texture ultra per Metal Gear Solid 3

Le novità non riguardano solo Switch 2: l'aggiornamento introduce anche nuove opzioni per aumentare la risoluzione di alcuni titoli della raccolta, fino a un massimo di 4K.

In Metal Gear Solid 1 è ora possibile scegliere tra "Original", "High Resolution" e "Max Resolution". Su PS4 e Switch sono disponibili solo le prime due. Su PC, invece, le ultime due opzioni richiedono una GPU più potente: rispettivamente una GTX 1600 o una GTX 1650. Konami ha pubblicato un video dedicato che mostra le differenze.

Metal Gear Solid 2 non sembra aver ricevuto modifiche sostanziali, mentre Metal Gear Solid 3: Snake Eater introduce diverse novità su PS5, Xbox Series e PC. La principale è l'"High Resolution Texture Pack", da scaricare separatamente, con un peso che varia dai 22 GB su PS5 ai 70 GB su PC. A questo si affiancano nuove opzioni di risoluzione: è possibile selezionare quella nativa (1080p su PS5 e Xbox, 1440p su PS5 e 4K su PC) oppure quella upscalata (1440p su Series S, 4K sulle altre piattaforme). Anche in questo caso è disponibile un video che illustra i miglioramenti.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento 3.0 per ogni singolo titolo della Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, che trovate a questo indirizzo.