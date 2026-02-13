Metal Gear Solid Master Collection riceve l'update finale: risoluzione fino a 4K e migliorie per Switch 2

Oltre ad aver annunciato una nuova raccolta di versioni rimasterizzate, Konami ha pubblicato nella notte l'"aggiornamento finale" per Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, introducendo alcune novità di rilievo, anche per chi possiede Nintendo Switch 2.
Partendo proprio dalla nuova console di Kyoto, il sito ufficiale afferma che l'update "rende compatibile il titolo con le specifiche di Nintendo Switch 2". Mancano dettagli più precisi, ma secondo Nintendo Everything il framerate di Metal Gear Solid 2 e 3 sarebbe passato dai 30 fps della versione Switch ai 60 fps su Switch 2, mentre la risoluzione potrebbe essere salita fino a 1080p. Per conferme definitive restiamo in attesa delle analisi tecniche.
Risoluzione fino a 4K e pacchetto texture ultra per Metal Gear Solid 3
Le novità non riguardano solo Switch 2: l'aggiornamento introduce anche nuove opzioni per aumentare la risoluzione di alcuni titoli della raccolta, fino a un massimo di 4K.
In Metal Gear Solid 1 è ora possibile scegliere tra "Original", "High Resolution" e "Max Resolution". Su PS4 e Switch sono disponibili solo le prime due. Su PC, invece, le ultime due opzioni richiedono una GPU più potente: rispettivamente una GTX 1600 o una GTX 1650. Konami ha pubblicato un video dedicato che mostra le differenze.
Metal Gear Solid 2 non sembra aver ricevuto modifiche sostanziali, mentre Metal Gear Solid 3: Snake Eater introduce diverse novità su PS5, Xbox Series e PC. La principale è l'"High Resolution Texture Pack", da scaricare separatamente, con un peso che varia dai 22 GB su PS5 ai 70 GB su PC. A questo si affiancano nuove opzioni di risoluzione: è possibile selezionare quella nativa (1080p su PS5 e Xbox, 1440p su PS5 e 4K su PC) oppure quella upscalata (1440p su Series S, 4K sulle altre piattaforme). Anche in questo caso è disponibile un video che illustra i miglioramenti.
Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento 3.0 per ogni singolo titolo della Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, che trovate a questo indirizzo.