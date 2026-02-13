Metal Gear Solid Collection Vol.2 presentato con un trailer allo State of Play

Un notevole spazio del nuovo State of Play è stato dedicato a Konami, che ha diversi progetti interessanti in lavorazione, tra i quali non poteva mancare Metal Gear Solid Collection Vol.2, che è stato annunciato con un trailer in questa occasione.
La raccolta prosegue da dove si interrompeva Metal Gear Solid Collection Vol.1, comprendendo in questo caso però soltanto due capitoli classici della serie, ovvero Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, uscito originariamente su PS3, e Metal Gear Solid: Peace Walker, il capitolo sviluppato per PSP qui riproposto nella sua versione HD Collection per PS3.
Insieme ai due capitoli in questione, la raccolta comprende anche Metal Gear: Ghost Babel, il primo capitolo della serie su Game Boy Color del 2000, che può essere selezionato all'interno della sezione Bonus Content.
I contenuti della raccolta
Come si conviene a una raccolta enciclopedica, ogni gioco include anche alcuni documenti a corredo particolarmente interessanti, tra i quali un libro degli scenari contenente il testo del rispettivo titolo, ovvero una sorta di sceneggiatura, oltre a un libro principale che offre approfondimenti dettagliati sulla trama e sui personaggi.
La versione digitale della collezione include anche Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol.2, con numerose tracce iconiche che hanno accompagnato le missioni di Snake, dalla colonna sonora utilizzata nei giochi alle canzoni cantate.
Sebbene la raccolta sia meno ricca della precedente, in termini almeno quantitativi, contiene titoli ancora di grande interesse, tra i quali si distingue in particolare Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots che risulta ancora oggi un titolo tecnicamente notevole, entrambi con i vari accorgimenti tecnici del caso per le piattaforme moderne.
La data di uscita di Metal Gear Solid Collection Vol.2 è fissata per il 27 agosto 2026 al momento su PS5, ma probabilmente anche sulle altre piattaforme su cui è uscita la prima Master Collection, ovvero PC, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.