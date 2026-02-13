Il protagonista dell'appena annunciato Project Windless è un gallo, ma picchia come un toro

In occasione dello State of Play di febbraio, Krafton Montréal Studio ha presentato Project Windless, un nuovo gioco di ruolo d'azione open world in sviluppo per PlayStation 5, con miglioramenti su PlayStation 5 Pro. Il gioco è ambientato nell'universo della celebre saga fantasy coreana The Bird That Drinks Tears, che nell'annuncio ufficiale viene definito un mondo più oscuro, tragico e stratificato rispetto al fantasy occidentale tradizionale, caratterizzato da razze con visioni del mondo e storie complesse, e da conflitti mai semplicemente eroici.

Anziché adattare direttamente gli eventi dei romanzi, il team ha scelto di ambientare la storia oltre mille anni prima, in un'epoca appena accennata nei libri. In questo periodo dimenticato, con il mondo diviso e sull'orlo di un grande conflitto, il giocatore veste i panni di una figura mitica destinata a influenzare la nascita di un nuovo regno.

L'esperienza è pensata per offrire massima libertà, con poca guida e un'esplorazione che premia curiosità, rischio e scelte personali. Il protagonista appartiene ai Rekon, una razza nomade di guerrieri umanoidi simili a uccelli, dotati di grande forza ma anche di alcuni punti deboli, come la paura dell'acqua.

Il sistema di combattimento punta su battaglie spettacolari contro decine o centinaia di nemici, capaci di reagire e coordinarsi, rendendo ogni scontro caotico, strategico e imprevedibile.

Project Windless non ha ancora una data d'uscita fissata.