God of War Trilogy Remake è stato annunciato con un teaser trailer: la trilogia greca è pronta a tornare

Durante lo State of Play di questa sera, Santa Monica Studio ha svelato God of War Trilogy Remake, una raccolta che ripropone i rifacimenti dei primi tre capitoli della serie.
L'annuncio è arrivato tramite un brevissimo teaser trailer che, pur senza mostrare nulla del lavoro di ammodernamento, è accompagnato da un messaggio di Terrence C. Carson, storico doppiatore inglese di Kratos nei primi capitoli. Carson conferma che la raccolta è attualmente in sviluppo e permetterà ai fan di lunga data di rivivere le imprese del Fantasma di Sparta nella trilogia greca, ovvero i giochi originali pubblicati tra il 2005 e il 2010.
Ci sarà da attendere
Dal messaggio di Carson emerge però che i lavori "sono ancora nelle fasi iniziali". L'uscita, quindi, sembra piuttosto lontana. In compenso, il doppiatore promette che il prossimo aggiornamento sul progetto sarà accompagnato da un annuncio di grande portata, dunque non resta che armarsi di pazienza.
Non è stata l'unica sorpresa dedicata ai fan della serie: subito dopo è stato presentato God of War: Sons of Sparta, un action platformer 2D sviluppato da Mega Cat Studios che racconta le avventure di un giovane Kratos, prima che diventasse il temuto Fantasma di Sparta.