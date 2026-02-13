God of War Trilogy Remake è stato annunciato con un teaser trailer: la trilogia greca è pronta a tornare

Durante lo State of Play di questa sera, Santa Monica Studio ha svelato God of War Trilogy Remake, una raccolta che ripropone i rifacimenti dei primi tre capitoli della serie.

L'annuncio è arrivato tramite un brevissimo teaser trailer che, pur senza mostrare nulla del lavoro di ammodernamento, è accompagnato da un messaggio di Terrence C. Carson, storico doppiatore inglese di Kratos nei primi capitoli. Carson conferma che la raccolta è attualmente in sviluppo e permetterà ai fan di lunga data di rivivere le imprese del Fantasma di Sparta nella trilogia greca, ovvero i giochi originali pubblicati tra il 2005 e il 2010.