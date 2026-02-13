God of War: Sons of Sparta annunciato e già disponibile, è il nuovo capitolo in 2D

Come sorpresa finale dello State of Play di questa notte, PlayStation ha annunciato e anche lanciato a sorpresa God of War: Sons of Sparta, un nuovo action in 2D in stile platform incentrato sulla serie, che sembra raccontare le origini della saga in una forma decisamente diversa dal solito e che è già disponibile da ora.
Sebbene l'esistenza di un progetto in 2D di God of War sia stata più volte ribadita dalle voci di corridoio in questi mesi, la grande sorpresa di questa notte è stato il lancio immediato in stile shadow drop, con il gioco che risulta già disponibile per PS5.
Il gioco è sviluppato da Mega Cat Studios in collaborazione con Santa Monica Studio ed è una reinterpretazione alquanto differente dal solito rispetto allo stile tipico della serie.
Le origini di Kratos in forma nuova
God of War Sons of Sparta è un action platform in 2D con una storia canonica ambientata nella giovinezza di Kratos, durante il suo duro addestramento all'Agoge di Sparta insieme al fratello Deimos, raccontando dunque le origini del mito.
Dal team di sceneggiatori di Santa Monica Studio che ha realizzato God of War (2018) e God of War Ragnarok, Sons of Sparta mette in scena" una storia di dovere, onore e fratellanza", come spiegato da Sony, con la voce storica di Kratos, TC Carson, che riprende il suo ruolo.
Vista la nuova impostazione, cambiano ovviamente diversi aspetti del gameplay, con un sistema di movimento e combattimento tutto impostato sulle due dimensioni.
Kratos imparerà abilità letali usando la sua lancia e il suo scudo, oltre a sfruttare potenti artefatti divini noti come Doni dell'Olimpo per affrontare una vasta gamma di nemici.
Sons of Sparta vede il ritorno di personaggi e ambientazioni note e altre totalmente inedite, tutti elementi disegnati a mano in 2D dagli esperti di Mega Cat Studios.
Il gioco è disponibile a questo indirizzo su PlayStation Store in due edizioni a diversi prezzi: la Standard Edition a 29,99€ e la Deluxe Edition a 39,99€.