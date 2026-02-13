God of War: Sons of Sparta annunciato e già disponibile, è il nuovo capitolo in 2D

Come sorpresa finale dello State of Play di questa notte, PlayStation ha annunciato e anche lanciato a sorpresa God of War: Sons of Sparta, un nuovo action in 2D in stile platform incentrato sulla serie, che sembra raccontare le origini della saga in una forma decisamente diversa dal solito e che è già disponibile da ora.

Sebbene l'esistenza di un progetto in 2D di God of War sia stata più volte ribadita dalle voci di corridoio in questi mesi, la grande sorpresa di questa notte è stato il lancio immediato in stile shadow drop, con il gioco che risulta già disponibile per PS5.

Il gioco è sviluppato da Mega Cat Studios in collaborazione con Santa Monica Studio ed è una reinterpretazione alquanto differente dal solito rispetto allo stile tipico della serie.