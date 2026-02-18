God of War Sons of Sparta ha la media voti più bassa della serie, peggio anche di Ascension

God of War Sons of Sparta non è riuscito a convincere la critica e, al momento, risulta essere il capitolo con la media voti più bassa dell'intero franchise.
Nel momento in cui scriviamo, il titolo registra un 68 su Metacritic e un 71 su OpenCritic. Non si tratta di un'insufficienza, ma siamo comunque lontani dagli standard a cui la saga di Kratos ci ha abituati nel corso dei decenni. Mancano ancora diverse recensioni all'appello, quindi la media potrebbe cambiare, ma in generale i pareri non sono entusiasmanti: si parla di un metroidvania ben confezionato, ma che non eccelle in nessun aspetto e fatica a risultare davvero coinvolgente.
Ascension non verrà ricordato più come il peggior God of War
Addirittura Sons of Sparta ha ricevuto valutazioni inferiori del dimenticabile God of War Ascension del 2013, che all'epoca ottenne su Metacritic una media di 80 da parte della stampa e di 7,8 dal pubblico. Parliamo tra l'altro del gioco spesso considerato come il meno memorabile della mitologia greca, tanto che ad oggi non è stato riproposto sotto forma di remaster o conversione di alcun genere.
Va comunque ricordato che Sons of Sparta non appartiene alla serie principale: si tratta di uno spin‑off a budget contenuto, sviluppato da Mega Cat Studio (un team esterno a Santa Monica) e pensato come progetto celebrativo per il ventesimo anniversario del franchise. Ciò non toglie che, considerando la qualità storica della saga, molti fan si aspettassero qualcosa di più.