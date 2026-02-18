God of War Sons of Sparta ha la media voti più bassa della serie, peggio anche di Ascension

God of War Sons of Sparta non è riuscito a convincere la critica e, al momento, risulta essere il capitolo con la media voti più bassa dell'intero franchise.

Nel momento in cui scriviamo, il titolo registra un 68 su Metacritic e un 71 su OpenCritic. Non si tratta di un'insufficienza, ma siamo comunque lontani dagli standard a cui la saga di Kratos ci ha abituati nel corso dei decenni. Mancano ancora diverse recensioni all'appello, quindi la media potrebbe cambiare, ma in generale i pareri non sono entusiasmanti: si parla di un metroidvania ben confezionato, ma che non eccelle in nessun aspetto e fatica a risultare davvero coinvolgente.