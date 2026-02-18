PS6 sarà solo digitale senza lettore per dischi? Ecco cosa ne pensa l'ex CEO PlayStation Shawn Layden

Sulla questione è intervenuto anche Shawn Layden , ex CEO di PlayStation, che ha espresso dubbi sulla fattibilità di una svolta così radicale da parte di Sony.

PS6 non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma le discussioni su come sarà la prossima ammiraglia di Sony sono già iniziate. Tra i temi più dibattuti c'è la possibilità che la nuova console sarà senza lettore dischi , diventando un sistema esclusivamente digitale e, di fatto, potenzialmente segnando la fine del mercato delle copie fisiche.

PlayStation è troppo grande e troppo diffusa per abbandonare il formato fisico

Intervistato da Reece "Kiwi Talks" Reilly, Layden ha spiegato che, nonostante il digital delivery sia ormai dominante, i tempi non sono ancora maturi per un abbandono totale, o anche solo massiccio, del formato fisico da parte di Sony.

"In realtà, non penso che adesso Sony possa permetterselo" ha risposto Layden all'ipotesi di una PS6 solo digitale. "Xbox ha avuto più successo nel perseguire quella strategia, ma Xbox è davvero forte solo in un gruppo ristretto di paesi", spiega, citando paesi anglofoni come Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

"PlayStation, che è la piattaforma numero uno in probabilmente 170 Paesi nel mondo, ha l'obbligo - o la responsabilità - di chiedersi: "Se passiamo al solo digitale, quanta parte del nostro mercato non sarebbe in grado di fare questo salto?"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo Layden, esistono ancora molti paesi e scenari in cui una console con lettore è indispensabile: aree rurali senza connessioni veloci, militari in basi senza accesso a internet, atleti e professionisti che viaggiano spesso. Tutti casi in cui il supporto fisico resta fondamentale.

"La possibilità di passare a una soluzione senza disco pone una domanda chiave: Quale parte del tuo mercato non può essere servita in questo modo? Quale parte verrebbe danneggiata?" aggiunge Layden.

L'ex dirigente ritiene che Sony stia già studiando il tema e che esista un "punto di svolta" oltre il quale l'azienda potrebbe sentirsi pronta a eliminare i dischi. Tuttavia, "il mercato globale di Sony è così vasto che, anche con la prossima generazione, credo sarebbe difficile per loro passare completamente al digitale".

Dando per vero che il mercato non è ancora maturo per un cambio così drastico, forse PS6 potrebbe seguire una strategia simile a quella di PS5, con due modelli, uno con lettore e uno senza, oppure replicare l'approccio di PS5 Pro, venduta solo in versione digitale ma compatibile con un lettore ottico acquistabile separatamente.