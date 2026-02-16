PS6 potrebbe essere rinviata al 2029, mentre Switch 2 rischia un aumento di prezzo

Secondo le fonti di Bloomberg, Sony starebbe valutando di rinviare il debutto nei negozi di PS6 al 2028, se non addirittura al 2029, mentre per Nintendo potrebbe diventare praticamente inevitabile aumentare il prezzo di Switch 2.

In entrambi i casi si tratterebbe di decisioni drastiche, prese in considerazione a causa della forte pressione che il mercato dell'intelligenza artificiale sta esercitando sulla filiera produttiva. Negli ultimi mesi il costo delle RAM è aumentato in modo significativo a causa della domanda elevatissima legata alla costruzione di data center per l'IA, riducendo la disponibilità dei componenti e facendo lievitare i prezzi. Una situazione che, secondo gli analisti, potrebbe durare ancora a lungo, mettendo in difficoltà molti produttori hardware.