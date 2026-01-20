Nintendo Switch 2 potrebbe aumentare di prezzo nel 2026 secondo un’analisi di mercato

Le ragioni alla base di questa previsione sono proprio quelle citate poco sopra e che riguardano tutti i principali attori del mercato, comprese ovviamente Sony e Microsoft per quanto riguarda il segmento console.

Tra tariffe, condizioni economiche incerte e l'aumento significativo dei costi delle RAM , è probabile che nei prossimi mesi sentiremo parlare spesso di possibili rincari nel settore videoludico. Secondo gli analisti di Niko Partners, neanche Nintendo sarebbe immune da queste pressioni: a loro avviso, la compagnia di Kyoto potrebbe essere costretta ad aumentare il prezzo di Nintendo Switch 2 a livello globale nel corso del 2026 .

La crisi delle memorie potrebbe causare un rincaro nel primo anno di vita di Switch 2?

"Nintendo Switch 2 ha un prezzo competitivo rispetto a PS5 e Xbox Series X, dopo che queste ultime hanno subito aumenti di prezzo lo scorso anno", si legge nel report. "Ma riteniamo che anche Switch 2 sia destinata a seguire le orme di Sony e Microsoft con un proprio aumento di prezzo, spinto dall'impatto delle tariffe, dall'aumento dei costi della memoria e da condizioni macroeconomiche più ampie."

Niko Partners sottolinea inoltre che Nintendo aveva scelto di mantenere il prezzo di lancio di Switch 2 a 449 dollari negli USA (aumentando però il costo di alcuni accessori e delle console della famiglia Switch 1) nonostante le tariffe che hanno fatto lievitare i costi di produzione in Cina, Giappone e Vietnam. In questo contesto, il recente aumento dei prezzi di approvvigionamento delle RAM potrebbe rappresentare la goccia che fa traboccare il vaso, spingendo Nintendo a ritoccare verso l'alto il prezzo al pubblico della console già nel suo primo anno di vita.

"Nintendo ha scelto di mantenere il prezzo d'ingresso di 449 dollari lo scorso anno nonostante l'introduzione di tariffe che hanno inciso sulla produzione in Cina, Giappone e Vietnam", prosegue il report di Niko Partners. "Più recentemente, la crescente domanda dei data center dedicati all'IA ha fatto aumentare i prezzi di RAM e storage. Sebbene ci aspettiamo che Nintendo aumenti il prezzo di Switch 2, potrebbe decidere di interrompere la vendita del modello da 449 dollari e proporre solo un bundle da 499 dollari o più."

Di recente il presidente Shuntaro Furukawa è stato interpellato sull'eventualità di un rincaro per Nintendo Switch 2 legato alla crisi delle memorie. Pur evitando di sbilanciarsi o fornire una risposta precisa, ha comunque lasciato trasparire una certa tranquillità riguardo all'andamento attuale della situazione.