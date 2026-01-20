MIO: Memories in Orbit è disponibile, vediamo il trailer di lancio e gli ottimi voti della critica

MIO: Memories in Orbit è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio visibile qui sotto, e il gioco è peraltro stato accolto con ottimi voti da parte della critica, cosa che possiamo vedere dalle recensioni pubblicate online.

Nel caso non l'abbiate ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di MIO: Memories in Orbit pubblicata proprio nelle ore scorse, in cui esaminiamo più nel dettaglio questo affascinante metroidvania dotato di un'atmosfera davvero molto particolare.

Ricordiamo peraltro che il gioco è disponibile al lancio anche direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass, dunque gli abbonati al servizio al livello Ultimate possono procedere con il download senza costi aggiuntivi.