MIO: Memories in Orbit è disponibile, vediamo il trailer di lancio e gli ottimi voti della critica

MIO: Memories in Orbit è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio visibile qui sotto, e il gioco è peraltro stato accolto con ottimi voti da parte della critica, cosa che possiamo vedere dalle recensioni pubblicate online.
Nel caso non l'abbiate ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di MIO: Memories in Orbit pubblicata proprio nelle ore scorse, in cui esaminiamo più nel dettaglio questo affascinante metroidvania dotato di un'atmosfera davvero molto particolare.
Ricordiamo peraltro che il gioco è disponibile al lancio anche direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass, dunque gli abbonati al servizio al livello Ultimate possono procedere con il download senza costi aggiuntivi.
Un affascinante metroidvania
Il gioco ci pone nei panni di MIO, una piccola entità robotica dalle abilità uniche che si risveglia in uno strano mondo dormiente, una gigantesca Arca futuristica chiamata Vascello che assume la classica funzione della labirintica mappa alla base dei giochi di questo tipo.
La prima cosa che risalta in MIO: Memories in Orbit è la sua particolare caratterizzazione grafica, dominata da una direzione artistica di notevole fattura, in grado di mettere in scena lo strano mondo fantascientifico con un stile davvero unico, disegnato con un tratto dotato di grande carattere.
Il gioco, al momento, ha un metascore di 84 su Metacritic, ovvero una valutazione decisamente positiva. Vediamo qui sotto alcuni voti ricevuti in queste ore:
- Region Free - 100
- Critical Hits - 95
- The Indie Informer - 95
- Destructoid - 90
- DualShockers - 90
- Pocket Tactics - 90
- Game Informer - 88
- Noisy Pixel - 85
- Vandal - 82
- Slant Magazine - 80
- PC Games - 80
- TheGamer - 80
- Eurogamer Germany - 80
- Multiplayer.it - 75
- Jeuxvideo - 75
- Gamekult - 70
- GamingBolt - 70
- Shacknews - 60
In generale, si tratta di un gioco consigliato a chiunque sia attratto dai metroidvania.