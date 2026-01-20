0

Hitman: World of Assassination presto avrà la cross-progression tra ben 10 piattaforme differenti

Hitman: World of Assassination introdurrà la cross‑progression su 10 piattaforme dal 3 febbraio. Progressi condivisi ovunque, ma i DLC restano accessibili solo sulle piattaforme dove sono stati acquistati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/01/2026
L'Agente 47 di Hitman
Hitman World of Assassination
Hitman World of Assassination
Non importa su quale piattaforma giocherete: presto potrete condividere i vostri progressi da provetti assassini in Hitman: World of Assassination su quasi ogni console, PC o dispositivo portatile. IO Interactive, infatti, ha annunciato un aggiornamento che aggiungerà il supporto alla cross‑progression tra ben 10 piattaforme differenti.

La notizia è stata condivisa sui social ufficiali della serie per festeggiare il quinto anniversario dal lancio di Hitman 3, successivamente diventato l'odierno World of Assassination, e conferma l'arrivo dell'update il prossimo 3 febbraio.

Progressione condivisa totale, ma attenzione ai contenuti dei DLC

Nello specifico, una volta scaricato e installato l'aggiornamento, sarà possibile condividere i progressi e passare senza soluzione di continuità tra le versioni PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2, iOS e infine quelle PC di Steam, Epic Games Store e Windows Store.

"Sin dall'uscita di Hitman: World of Assassination, il nostro desiderio è stato quello di permettere ai giocatori di mantenere i propri progressi di gioco indipendentemente dal dispositivo utilizzato, ancor di più ora che World of Assassination è giocabile su più di 10 piattaforme diverse", ha dichiarato IO Interactive sul proprio sito ufficiale. "Che tu stia passando da console a PC, giocando su più dispositivi o cambiando piattaforma, i tuoi progressi ti seguiranno a partire dal 3 febbraio, ovunque tu scelga di giocare."

Sul sito ufficiale, gli sviluppatori precisano che sarà possibile condividere punti esperienza, livello del giocatore, sfide, maestria nelle location, oggetti sbloccati e inventario, obiettivi/trofei, progressi della modalità Freelancer e avanzamento della Campagna. Tuttavia, i contenuti dei DLC appariranno solo sulla piattaforma dove li avete acquistati.

"Per accedere a determinate location, missioni o contenuti DLC su un'altra piattaforma, devi possedere quel contenuto su quella piattaforma", afferma IO. "Se non possiedi un contenuto su una piattaforma, non potrai accedervi né ottenere i relativi oggetti sbloccabili, anche se li hai già sbloccati altrove."

