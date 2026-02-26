Hitman World of Assassination ha un pezzetto di Resident Evil e Monster Hunter col nuovo Bersaglio Elusivo

La parte interessante a questo giro è che è presente un volto famoso tra i videogiocatori appassionati di cinema, ovvero Milla Jovovich , attrice di svariati film di Resident Evil, così come della pellicola dedicata a Monster Hunter.

Il trailer del nuovo Bersaglio Elusivo di Hitman World of Assassination

Hitman World of Assassination metterà Milla Jovovich nei panni di Lillith Deveroux, che sale al potere dai ranghi dell'Ether (un nome noto nel franchise di Hitman). A questo giro, però, Deveroux sarà una minaccia molto seria in quanto è in grado di prendere il controllo di tutti coloro che sono nelle sue vicinanze.

Deveroux sta anche avvelenando le persone attorno a sé, come ci mostra il trailer, e considerando anche il nome della missione "Patient Zero Requiem" e la scelta dell'attrice, è chiaro che sia un omaggio al mondo di Resident Evil, che presto accoglierà il nuovo capitolo, Requiem (ecco a che ora, esattamente).

Ricordiamo che Patient Zero Requiem è disponibile fino al 24 marzo. Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Resident Evil Requiem.