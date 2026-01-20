Alcuni utenti Xbox pare stiano ricevendo del credito in regalo con gift card da riscattare

Questo almeno è quanto riportato da alcuni utenti Xbox attraverso Reddit e altri canali, in attesa di informazioni più dettagliate.

Da poco si è conclusa la massiccia iniziativa dei Countdown Sale , ovvero i saldi di fine anno che sono iniziati il 18 dicembre e si sono conclusi pochi giorni fa, e a quanto pare alcuni fortunati acquirenti di giochi all'interno di questa iniziativa hanno ricevuto delle carte regalo come ricompensa per gli acquisti effettuati.

Sembra che Xbox abbia organizzato una nuova campagna di ricompense per gli utenti, considerando che alcuni di questi pare abbiano ricevuto del credito in regalo attraverso Gift Card da spendere su Xbox Store, forse legate ad alcuni acquisti effettuati nel corso dell'ultima mandata di sconti.

Ricompense per acquisti effettuati durante i saldi?

Non è chiara la dinamica dell'iniziativa: in base ad alcune testimonianze online, raccolta anche da PureXbox, sembra che varie persone abbiano ricevuto dei messaggi con codici per riscattare Gift Card direttamente da parte di alcuni editori che hanno preso parte alla recente campagna di sconti.

Uno screenshot di uno dei regali

Secondo quanto riferito, il collegamento sembra riguardare soprattutto giochi sportivi da parte di Electronic Arts e 2K Sports, almeno per quanto riguarda il filo conduttore dei casi emersi finora.

Alcuni di questi acquirenti hanno ricevuto messaggi da parte di EA e 2K in cui i publisher ringraziavano e riportavano codici per ottenere credito da spendere ulteriormente su Xbox Store, nella forma di carte da 5 dollari.

Non sappiamo quale sia l'estensione dell'iniziativa, né se ci siano casi anche in Italia, ma nel caso potete controllare voi stessi andando a vedere nella sezione di Xbox Store, selezionando il proprio profilo e guardando nella sezione "Offerte e crediti".