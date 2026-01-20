Square Enix ha annunciato Life is Strange: Reunion con data, immagini e dettagli

Life is Strange: Reunion è stato annunciato ufficialmente da Square Enix: dopo il teaser dei giorni scorsi, il publisher ha presentato nel dettaglio il nuovo capitolo della serie, che ha già una data di uscita: sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 26 marzo, al prezzo di 39,99€.

Sviluppato anche stavolta da Deck Nine Games, il gioco vedrà appunto la reunion di Max Caulfield e Chloe Price, che torneranno insieme a quasi undici anni dal primo Life is Strange per affrontare un'avventura sullo sfondo della Caledon University, dove Max insegna fotografia.

Rientrata dopo un fine settimana fuori, Max si trova ad assistere a un incendio che sta devastando il campus e decide quindi di usare il suo potere per riavvolgere il tempo, viaggiando fino a tre giorni prima per scoprire le cause della catastrofe e fare in modo che non succeda.

A causa di quanto avvenuto durante gli eventi conclusivi di Life is Strange: Double Exposure, tuttavia, a Caledon arriva anche Chloe, che si trova a dover affrontare il trauma di un passato che non ha mai vissuto e ha bisogno di Max per superare questa crisi.