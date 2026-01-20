ARC Raiders domina la classifica settimanale di Steam, inizia la scalata di Resident Evil Requiem

Come ogni martedì, SteamDB ha stilato la classifica dei giochi e hardware più venduti nell'ultima settimana su Steam (basata sui ricavi in dollari). Continua il dominio indiscusso di ARC Raiders, che da settimane ormai è fisso in vetta e non sembra dare segni di cedimento, segno del grande momento di popolarità dell'extraction shooter di Embark Studios.

Il resto del podio è occupato dal sempreverde Steam Deck ed EA Sports FC 26, rispettivamente al secondo e terzo posto, due presenze ormai ricorrenti nelle classifiche settimanali. Le uniche uscite recenti nella top 10 sono Quarantine Zone: The Last Check, il Papers, Please a base di mangia‑cervelli pubblicato da Devolver Digital, che debutta in quarta posizione, e il survival open world StarRupture, che si piazza al settimo posto grazie a un lancio sorprendentemente solido.