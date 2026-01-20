ARC Raiders domina la classifica settimanale di Steam, inizia la scalata di Resident Evil Requiem

Come ogni martedì, SteamDB ha stilato la classifica dei giochi e hardware più venduti nell'ultima settimana su Steam (basata sui ricavi in dollari). Continua il dominio indiscusso di ARC Raiders, che da settimane ormai è fisso in vetta e non sembra dare segni di cedimento, segno del grande momento di popolarità dell'extraction shooter di Embark Studios.
Il resto del podio è occupato dal sempreverde Steam Deck ed EA Sports FC 26, rispettivamente al secondo e terzo posto, due presenze ormai ricorrenti nelle classifiche settimanali. Le uniche uscite recenti nella top 10 sono Quarantine Zone: The Last Check, il Papers, Please a base di mangia‑cervelli pubblicato da Devolver Digital, che debutta in quarta posizione, e il survival open world StarRupture, che si piazza al settimo posto grazie a un lancio sorprendentemente solido.
C'è fame di zombie
Interessante trovare in coda alla classifica Resident Evil Requiem. Manca ancora più di un mese all'uscita del survival horrror di Capcom, fissata al 27 febbraio, ma evidentemente le ultime novità arrivate dal Resident Evil Showcase e le grande aspettative dei fan hanno avuto un forte impatto sulle prevendite.
Di seguito la top 10 di Steam del 13 - 20 gennaio:
- ARC Raiders
- Steam Deck
- EA Sports FC 26
- Quarantine Zone: The Last Check
- Dead by Daylight
- ARK: Survival Ascended
- StarRupture
- Rust
- Resident Evil Requiem
- GTA 5 Enhanced