Le nuove sequenze di gameplay di Resident Evil Requiem sono un mix di terrore e azione

Durante l'evento, il director Koshi Nakanishi ha approfondito il ruolo di Leon S. Kennedy e il modo in cui la sua storia si intreccerà, sia narrativamente sia sul piano del gameplay, con quella dell'altra protagonista, Grace Ashcroft. Il tutto accompagnato da nuove sequenze di gioco nel corso della diretta.

Questa notte è andato in onda il Resident Evil Showcase, un appuntamento interamente dedicato a Resident Evil Requiem in cui Capcom ha svelato le ultime novità sul titolo, atteso per il 27 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Al lancio, il gioco sarà disponibile anche su GeForce Now , il servizio di cloud streaming di NVIDIA.

Due giochi in uno

Nakanishi spiega che il team di sviluppo voleva riportare in scena un Leon determinato e combattivo, lontano dall'immagine più esitante vista in passato. Ciò ha dato modo di creare un'avventura che si sviluppa attraverso due esperienze parallele, completamente diverse nello stile ma unite da un'unica trama che alterna i punti di vista di Leon e della nuova protagonista, Grace. L'obiettivo dichiarato del team è trovare un equilibrio tra tensione e momenti di respiro, offrendo due interpretazioni complementari dell'horror.

Le sequenze di Leon si svolgono in un contesto più orientato all'azione e simile a quanto visto in Resident Evil 4: combattimenti ravvicinati, prese, calci, esecuzioni spettacolari e molteplici nemici a schermo che l'agente della DSO affronta a testa alta forte dell'esperienza maturata e un variegato arsenale di armi. Tra l'altro gli zombie introdotti in questo capitolo presentano un aspetto più umano, ricordando ciò che erano in vita e arrivando persino a ripetere gesti e azioni quotidiane. Ma soprattutto appaiono molto più aggressivi e reattivi di quelli affrontati a Villa Spencer e tra le strade di Raccoon City.

Grace offre invece un approccio opposto, più simile secondo Nakanishi a RE2 e RE7: poche munizioni, ambienti chiusi e claustrofobici, forte enfasi su stealth e sopravvivenza. Il suo equipaggiamento è limitato, ma include il revolver "Requiem", un'arma di grosso calibro ma con colpi limitati, da usare come ultima risorsa nelle situazioni più critiche. A completare il suo arsenale arrivano le siringhe di sangue infetto, che permettono di eliminare rapidamente i nemici dopo aver raccolto campioni dal campo.

Il titolo proporrà tre livelli di difficoltà: Facile, Standard moderno e Standard classico, quest'ultimo pensato per i fan più nostalgici e caratterizzato dal ritorno dei nastri d'inchiostro necessari per salvare la partita. A chiusura della presentazione è stato fatto un accenno misterioso: il nome "Elpis" e un segreto che Leon sembra custodire, legato all'omicidio di Alyssa Ashcroft, madre di Grace e una dei protagonisti di Resident Evil Outbreak, suggeriscono che la storia potrebbe esplorare temi più oscuri del previsto.

Durante lo Showcase sono state annunciate anche diverse collaborazioni e iniziative collaterali: una Porsche Cayenne Turbo G personalizzata guidata da Leon nel gioco, una linea di orologi Hamilton indossati dai protagonisti, e due statuette in scala 1/6 dedicate a Leon e Grace previste per l'autunno. Capcom ha inoltre anticipato una serie di concerti speciali, che si svolgeranno in Giappone, Europa e Nord America durante il corso dell'anno per celebrare il 30esimo anniversario della serie. Infine, è stato ricordato che, sempre il 27 febbraio, saranno disponibili le versioni Nintendo Switch 2 di Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village, nonché il Pro Controller 2 a tema con Requiem.