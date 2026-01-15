1

No Rest for the Wicked ha raggiunto un notevole record di vendite durante l'accesso anticipato

No Rest for the Wicked supera il milione di copie vendute in accesso anticipato. Il traguardo arriva a pochi giorni dall'update "Together", che introdurrà la cooperativa a quattro giocatori e altre novità.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/01/2026
Artwork di No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked
Moon Studios ha annunciato che No Rest for the Wicked ha raggiunto e superato il traguardo di un milione di copie vendute, nonostante il gioco sia disponibile solo su Steam e sia ancora in accesso anticipato.

Si tratta di un risultato notevole, ottenuto peraltro a pochi giorni dal lancio dell'aggiornamento maggiore "Together", che potrebbe attirare un'ulteriore ondata di giocatori. Previsto per il 22 gennaio, l'update introdurrà a grande richiesta una modalità cooperativa per quattro giocatori, insieme ad altre novità come nuovi bilanciamenti e aggiornamenti per le armi.

Un messaggio di ringraziamento da parte di Moon Studios

"Un milione di copie vendute su Steam! Avete creduto in Wicked durante l'Early Access e ci avete aiutato a trasformarlo in ciò che è oggi!" ha dichiarato Moon Studios in un comunicato. "Non è qualcosa che prendiamo alla leggera. Con il lancio di No Rest for the Wicked 'Together' previsto per la prossima settimana, questo mondo diventerà più grande e più condiviso che mai. Grazie per essere stati al nostro fianco e per tutto il vostro supporto!"

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
No Rest for the Wicked è stato lanciato in accesso anticipato su Steam il 18 aprile 2024 e in futuro approderà anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Sviluppato dallo stesso team degli acclamati Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, è un action RPG con visuale isometrica ambientato in un cupo mondo dark fantasy, dove i giocatori devono affrontare la Pestilenza, una piaga che corrompe ogni cosa. Il titolo si distingue per una narrativa matura, uno stile artistico ricercato e un sistema di combattimento che premia tanto i riflessi quanto le scelte strategiche.

