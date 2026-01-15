No Rest for the Wicked ha raggiunto un notevole record di vendite durante l'accesso anticipato

Moon Studios ha annunciato che No Rest for the Wicked ha raggiunto e superato il traguardo di un milione di copie vendute , nonostante il gioco sia disponibile solo su Steam e sia ancora in accesso anticipato.

Un messaggio di ringraziamento da parte di Moon Studios

"Un milione di copie vendute su Steam! Avete creduto in Wicked durante l'Early Access e ci avete aiutato a trasformarlo in ciò che è oggi!" ha dichiarato Moon Studios in un comunicato. "Non è qualcosa che prendiamo alla leggera. Con il lancio di No Rest for the Wicked 'Together' previsto per la prossima settimana, questo mondo diventerà più grande e più condiviso che mai. Grazie per essere stati al nostro fianco e per tutto il vostro supporto!"

No Rest for the Wicked è stato lanciato in accesso anticipato su Steam il 18 aprile 2024 e in futuro approderà anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Sviluppato dallo stesso team degli acclamati Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, è un action RPG con visuale isometrica ambientato in un cupo mondo dark fantasy, dove i giocatori devono affrontare la Pestilenza, una piaga che corrompe ogni cosa. Il titolo si distingue per una narrativa matura, uno stile artistico ricercato e un sistema di combattimento che premia tanto i riflessi quanto le scelte strategiche.