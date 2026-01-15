Magic: The Gathering annuncia il Secret Lair della serie TV di Fallout, ecco le prime carte svelate

Il Rad Superdrop comprende quattro drop tematici e include anche una carta promo esclusiva, il Silver Shroud Costume, ottenibile con acquisti pari ad almeno 149 dollari fino a esaurimento scorte. I set propongono carte inedite, come quelle dedicate a Lucy, Maximus e al Ghoul, insieme a versioni aggiornate e con nuovi artwork di alcune carte già apparse nella precedente collaborazione.

Wizards of the Coast ha presentato il Rad Superdrop , il nuovo Secret Lair di Magic: The Gathering dedicato alla serie TV Fallout , in arrivo il 26 gennaio. Non è la prima collaborazione con il franchise: nel 2024 erano stati pubblicati quattro mazzi tematici ispirati ai videogiochi di Bethesda. Questa volta, però, il focus è interamente sull'adattamento live action prodotto da Amazon.

Un'anteprima delle nuove carte

Il primo drop, "Beyond Vault 33", introduce per la prima volta in Magic i protagonisti della serie TV, insieme a tre carte completamente nuove in Commander, Legacy e Vintage. "Greet the Dog" è dedicato a Dogmeat e agli oggetti più iconici della saga, mentre "Rad" raccoglie creature e mutazioni tipiche del mondo irradiato di Fallout. A chiudere la lineup c'è "Welcome to New Vegas", ispirato al celebre capitolo di Obsidian, con reinterpretazioni di personaggi e oggetti simbolo come Benny, Joshua Graham e il Platinum Chip.

I prezzi sono di 29,99 dollari per i set non‑foil e 39,99 dollari per quelli foil, ad eccezione di "Beyond Vault 33", che costerà rispettivamente 39,99 e 49,99 dollari. Qui sotto trovate una galleria con le prime carte presentate.

