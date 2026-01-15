Reanimal avrà il Friend's Pass, per giocare in due con un solo acquisto

Tarsier Studios ha confermato che Reanimal , il nuovo horror del team svedese, avrà il Friend's Pass , ovvero la soluzione già adottata anche da altri titoli in multiplayer cooperativo per giocare in due con un solo acquisto , sostanzialmente.

Non è chiaro se sarà disponibile subito al lancio

Tarsier ha semplicemente riferito che Reanimal darà diritto al Friend's Pass ma non ha ancora specificato precisamente come questo funzioni, tuttavia possiamo immaginare che sia strutturato in maniera simile a quanto visto per It Takes Two e Split Fiction, entrambi di Hazelight.



In pratica, con l'acquisto di una copia del gioco si ottiene un codice che può essere regalato a un amico, il quale di fatto può scaricare un'altra copia del gioco e poter così prendere parte a partite in multiplayer cooperativo online.

Considerando che anche Reanimal si basa fortemente sulla meccanica cooperativa, Tarsier ha deciso di implementare questa comoda soluzione per consentire a tutti di poter giocare subito in partite multiplayer a prescindere dal matchmaking.

Non è ancora chiaro se il Friend's Pass sia disponibile direttamente al lancio: il team ha riferito che sarà messo a disposizione "il prima possibile", ma evidentemente non c'è ancora la certezza che sia disponibile subito, potrebbe essere distribuito in un secondo momento agli acquirenti del gioco.