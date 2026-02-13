Il trailer di lancio di Reanimal ci porta nelle atmosfere del gioco

Reanimal è disponibile a partire da oggi, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Tarsier Studios, che anche stavolta ci catapulta nelle inquietanti atmosfere di questa avventura.

Caratterizzato come un horror a base cooperativa, Reanimal punta a miscelare un'ambientazione tanto affascinante quanto disturbante, un alto grado di tensione e un comparto narrativo dotato di grande spessore per consegnarci qualcosa di davvero particolare.

"L'esperienza di Reanimal è un chiaro riflesso di ciò che è Tarsier: un gruppo di persone con una sensibilità condivisa che si sente privilegiato per aver potuto lavorare insieme a un progetto come questo", ha dichiarato Oliver Merlov, managing director di Tarsier Studios.

"Crediamo che più un'opera sia personale e più attenzione venga riversata in ogni dettaglio, più un gioco risulti degno del tempo che le persone decidono di concedergli. Non vediamo l'ora che possiate giocare a Reanimal."