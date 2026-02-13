Il trailer di lancio di Reanimal ci porta nelle atmosfere del gioco

Reanimal è disponibile a partire da oggi, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Tarsier Studios, che anche stavolta ci catapulta nelle inquietanti atmosfere di questa avventura.
Caratterizzato come un horror a base cooperativa, Reanimal punta a miscelare un'ambientazione tanto affascinante quanto disturbante, un alto grado di tensione e un comparto narrativo dotato di grande spessore per consegnarci qualcosa di davvero particolare.
"L'esperienza di Reanimal è un chiaro riflesso di ciò che è Tarsier: un gruppo di persone con una sensibilità condivisa che si sente privilegiato per aver potuto lavorare insieme a un progetto come questo", ha dichiarato Oliver Merlov, managing director di Tarsier Studios.
"Crediamo che più un'opera sia personale e più attenzione venga riversata in ogni dettaglio, più un gioco risulti degno del tempo che le persone decidono di concedergli. Non vediamo l'ora che possiate giocare a Reanimal."
Un nuovo, piccolo incubo
Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Reanimal riprende una formula che Tarsier Studios conosce molto bene, ma lo fa con un approccio nuovo e un'impostazione pensata per l'azione in cooperativa, sia in locale che online, con anche la possibilità di affidare alla CPU il controllo del nostro compagno.
La telecamera condivisa e direzionata è stata studiata per amplificare il senso di claustrofobia e la tensione, trasformando ogni fase dell'esplorazione in un momento carico di ansia, complice uno scenario popolato da mostri inimmaginabili, con cui dovremo confrontarci al comando di due piccoli orfani.