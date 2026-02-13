0

Il trailer di lancio di Reanimal ci porta nelle atmosfere del gioco

Disponibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, Reanimal è stato presentato con l'immancabile trailer di lancio, anche questo ricco di atmosfera.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/02/2026
Uno degli scenari di Reanimal
Reanimal
Reanimal
Reanimal è disponibile a partire da oggi, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Tarsier Studios, che anche stavolta ci catapulta nelle inquietanti atmosfere di questa avventura.

Caratterizzato come un horror a base cooperativa, Reanimal punta a miscelare un'ambientazione tanto affascinante quanto disturbante, un alto grado di tensione e un comparto narrativo dotato di grande spessore per consegnarci qualcosa di davvero particolare.

"L'esperienza di Reanimal è un chiaro riflesso di ciò che è Tarsier: un gruppo di persone con una sensibilità condivisa che si sente privilegiato per aver potuto lavorare insieme a un progetto come questo", ha dichiarato Oliver Merlov, managing director di Tarsier Studios.

Reanimal, la recensione del nuovo videogioco dai creatori di Little Nightmares Reanimal, la recensione del nuovo videogioco dai creatori di Little Nightmares

"Crediamo che più un'opera sia personale e più attenzione venga riversata in ogni dettaglio, più un gioco risulti degno del tempo che le persone decidono di concedergli. Non vediamo l'ora che possiate giocare a Reanimal."

Un nuovo, piccolo incubo

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Reanimal riprende una formula che Tarsier Studios conosce molto bene, ma lo fa con un approccio nuovo e un'impostazione pensata per l'azione in cooperativa, sia in locale che online, con anche la possibilità di affidare alla CPU il controllo del nostro compagno.

La telecamera condivisa e direzionata è stata studiata per amplificare il senso di claustrofobia e la tensione, trasformando ogni fase dell'esplorazione in un momento carico di ansia, complice uno scenario popolato da mostri inimmaginabili, con cui dovremo confrontarci al comando di due piccoli orfani.

