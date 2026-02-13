Un compleanno trasformato in hackathon: con Claude Code i ragazzi creano 10 giochi in due ore

Quella che doveva essere una classica festa di compleanno tra adolescenti si è trasformata in qualcosa di decisamente diverso. Invece di passare il pomeriggio a giocare a Fortnite o ad altri titoli online, un gruppo di ragazzi si è ritrovato davanti a un terminale a sperimentare con Claude Code, lo strumento di programmazione assistita basato su AI sviluppato da Anthropic. L'iniziativa è partita da Sergej Epp, Chief Information Security Officer di Sysdig, che ha deciso di proporre un'alternativa creativa durante la festa di suo figlio. Il risultato? In circa due ore, i ragazzi sono riusciti a realizzare oltre dieci giochi partendo esclusivamente da prompt testuali, senza alcuna esperienza precedente di coding.

Prompt al posto delle righe di codice L'aspetto più sorprendente dell'esperimento è che la maggior parte dei partecipanti non aveva mai scritto codice prima. Epp racconta che uno dei tredicenni presenti ha persino composto un prompt lungo più di una pagina, dettagliando meccaniche, ambientazione e regole del gioco che voleva realizzare. Claude Code ha poi trasformato quelle istruzioni in codice funzionante, permettendo ai ragazzi di vedere quasi in tempo reale il risultato delle loro idee. L'esperienza non si è limitata a generare snippet isolati, ma ha portato alla creazione di giochi completi, dimostrando come i moderni LLM stiano abbattendo le barriere tecniche che un tempo rendevano la programmazione accessibile solo a chi aveva studi specifici.