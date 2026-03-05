WhatsApp Plus, tornano le suonerie a pagamento in esclusiva per gli abbonati?

L'aggiornamento sperimentale più recente suggerisce che il servizio premium, indicato con il nome di WhatsApp Plus, potrebbe includere un set esclusivo di suonerie dedicate alle chiamate effettuate tramite l'app . La funzione è ancora in fase di sviluppo e potrebbe subire modifiche prima dell'uscita ufficiale.

WhatsApp Plus: non solo suonerie

Le ultime informazioni arrivano dall'analisi delle versioni beta per Android, in particolare dagli aggiornamenti 2.26.9.9 e 2.26.9.12 distribuiti tramite Google Play Store. Nelle build di prova era già stata individuata una funzione che permetterà di fissare fino a 20 conversazioni nella parte alta della lista chat, ampliando il limite attuale e facilitando la gestione di contatti e gruppi più importanti.

Le suonerie per gli abbonati a WhatsApp Plus (fonte: wabetainfo)

Il nuovo aggiornamento mostra però un'ulteriore funzione destinata agli abbonati. All'interno delle impostazioni dedicate alle notifiche di chiamata dovrebbe comparire una sezione aggiuntiva che permetterà di scegliere suonerie esclusive sviluppate direttamente per l'app. Attualmente WhatsApp consente già di impostare una suoneria personalizzata per ogni chat, selezionandola tra quelle disponibili nel sistema operativo.

Con l'abbonamento, però, verrà introdotto un catalogo separato accessibile solo agli utenti del piano premium. Le prime versioni di test indicano un set iniziale di circa dieci suonerie. Tra i nomi individuati compaiono Arpeggio, Breaking, Chirp, Departure, Dollop, Journey, Scavenger, Seedling, Storytime e Unfold.

L'interfaccia dovrebbe consentire di ascoltare un'anteprima delle suonerie direttamente dentro l'app, senza aprire il gestore audio del telefono. In questo modo sarà possibile confrontare rapidamente i diversi suoni prima di impostarli per una specifica conversazione o contatto. Le suonerie premium saranno dedicate esclusivamente alle chiamate vocali effettuate tramite WhatsApp. Non potranno quindi essere utilizzate per le notifiche dei messaggi, che continueranno a utilizzare i suoni già disponibili nel sistema operativo o quelli impostati manualmente dall'utente.

Il piano WhatsApp Plus resta comunque in fase di sviluppo. Il numero delle suonerie potrebbe cambiare prima della distribuzione ufficiale, così come alcune delle funzionalità premium emerse nelle ultime settimane. L'obiettivo sembra essere quello di offrire strumenti aggiuntivi a chi utilizza l'app in modo intensivo, ad esempio per lavoro o per la gestione di numerose conversazioni.

Voi che cosa ne pensate? Paghereste per delle suonerie aggiuntive come queste o sareste disposti ad aprire il portafogli solo per la rana pazza? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.