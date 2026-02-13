Rayman: 30th Anniversary Edition è disponibile, per festeggiare il compleanno dell'uomo melanzana

Non capita spesso che Ubisoft annunci un gioco e lo lanci il giorno dopo. Comunque sia è quello che è accaduto con Rayman: 30th Anniversary Edition, riedizione dello storico platform con protagonista l'uomo melanzana curata dagli specialisti di Digital Eclipse e lanciata su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S, Amazon Luna e Nintendo Switch, al prezzo di 19,99 euro.
Una ricca riedizione
Come saprete, il primo Rayman era un platform puro, progettato dal genio di Michel Ancel. Per anni è stato la mascotte di Ubisoft e ha dato vita a una serie amatissima.
Rayman: 30th Anniversary Edition comprende cinque versioni differenti del gioco: MS-DOS, PlayStation, Atari Jaguar, Game Boy Color e Game Boy Advance. Il gioco vanta la rielaborazione della colonna sonora, 120 livelli extra presi da da Rayman's New Levels, Rayman 60 Levels e Rayman By His Fans e la possibilità di giocare al prototipo della versione Super Nintendo, considerato perduto per anni.
Digital Eclipse ha aggiunto anche una ricca sezione storica, con 50 minuti di interviste agli autori originali, Ancel compreso, il racconto della genesi del gioco, tanti bozzetti, vari documenti di design e altro ancora.
Insomma, sembra essere un'operazione davvero interessante e ricca, per un gioco che merita sicuramente di essere scoperto o riscoperto, annoverabile com'è tra i migliori platform 2D di sempre.