Rayman: 30th Anniversary Edition è disponibile, per festeggiare il compleanno dell'uomo melanzana

Non capita spesso che Ubisoft annunci un gioco e lo lanci il giorno dopo. Comunque sia è quello che è accaduto con Rayman: 30th Anniversary Edition, riedizione dello storico platform con protagonista l'uomo melanzana curata dagli specialisti di Digital Eclipse e lanciata su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S, Amazon Luna e Nintendo Switch, al prezzo di 19,99 euro.