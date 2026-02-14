Rayman: 30th Anniversary Edition non ha la colonna sonora originale, molti fan sono delusi

Quando si compie un'operazione nostalgia bisogna sempre andarci con i piedi di piombo, perché di fatto si sta rivendendo un prodotto a qualcuno che lo ha già comprato e, nella maggior parte dei casi, lo conosce a menadito, essendo legato a ogni suo aspetto da fattori spesso soprattutto emotivi. Per questo non stupisce che molti fan di Rayman siano rimasti contrariati dalla scelta di sostituire la colonna sonora originale con una completamente aggiornata in Rayman: 30th Anniversary Edition , senza dare la possibilità di selezionare la precedente.

Colonna sonora dello scandalo

Il malcontento in merito si sta riversando nelle recensioni di Steam e nel forum ufficiale del gioco, dove ci sono decine di thread come questo, che chiedono lo sforzo di ripristinare la colonna sonora originale.

Gli autori originali di Rayman

Badate bene che non viene detto che la nuova colonna sonora sia brutta. Anzi, tutt'altro. Semplicemente, in tanti hanno espresso il desiderio del ripristino dell'integrità del Rayman originale, con tutti i suoni dell'epoca rimessi al loro posto.

Prendiamo ad esempio la recensione dell'utente Lito Perezito, in cui possiamo leggere l'essenza della polemica: "Non fraintendermi, penso che la colonna sonora rifatta sia un'idea davvero fantastica, ma non sono d'accordo che sostituisca completamente la musica originale. Io e la mia famiglia siamo cresciuti con la musica originale e, ascoltando questa versione, la magia è completamente sparita. Non sembra più così speciale.

Non so cosa sia successo né perché non abbiano potuto includere la musica originale, ma a prescindere da questo, per me è una delusione enorme.

Comunque, questo è tutto. Il gioco in sé è fantastico, ma non sono sicuro di consigliare questa versione, visto che non offre l'esperienza originale. Ho sempre sognato che Ubisoft pubblicasse una remaster in HD di Rayman come fece Earthworm Jim HD nel 2009. Ma dopo 30 anni, Rayman 1 non ha ancora ricevuto questo trattamento, perché Ubisoft sembra credere che questo gioco non lo meriti."