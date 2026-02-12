Rayman: 30th Anniversary Edition è stato annunciato ufficialmente e sarà disponibile tra pochissimo

Confermando le numerose voci di corridoio e le fughe d'informazioni delle scorse settimane, Ubisoft ha annunciato ufficialmente Rayman: 30th Anniversary Edition, una versione aggiornata e celebrativa del celebre platform uscito nell'ormai lontano 1995.

La data di uscita? Probabilmente mentre leggerete questa notizia il gioco sarà già disponibile: il lancio della versione digitale è fissato per venerdì 13 febbraio, quindi tra pochissime ore a seconda del fuso orario. Sarà disponibile al prezzo di 19,99 euro per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. L'edizione fisica arriverà invece a giugno.