Rayman: 30th Anniversary Edition è stato annunciato ufficialmente e sarà disponibile tra pochissimo

Confermando le numerose voci di corridoio e le fughe d'informazioni delle scorse settimane, Ubisoft ha annunciato ufficialmente Rayman: 30th Anniversary Edition, una versione aggiornata e celebrativa del celebre platform uscito nell'ormai lontano 1995.
La data di uscita? Probabilmente mentre leggerete questa notizia il gioco sarà già disponibile: il lancio della versione digitale è fissato per venerdì 13 febbraio, quindi tra pochissime ore a seconda del fuso orario. Sarà disponibile al prezzo di 19,99 euro per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. L'edizione fisica arriverà invece a giugno.
Le novità della riedizione
Rayman: 30th Anniversary Edition è una riedizione celebrativa sviluppata da Digital Eclipse, che permette di rivivere l'avventura originale del 1995. Questa nuova edizione consente di giocare cinque versioni differenti del titolo, comprese le edizioni portatili riadattate appositamente per PS5. Inoltre, include 120 livelli extra tratti dai pacchetti bonus Rayman's New Levels, Rayman 60 Levels e Rayman by His Fans.
La colonna sonora è stata ricreata fedelmente dal compositore Christophe Héral, mentre diverse opzioni di qualità della vita permettono di modernizzare l'esperienza classica: rewind di 60 secondi, slot di salvataggio multipli, sblocco immediato dei livelli e vite infinite.
Come contenuto speciale, l'edizione include anche un prototipo giocabile mai pubblicato, che mostra le prime fasi dello sviluppo del gameplay. Infine, è presente un documentario interattivo esclusivo con oltre 50 minuti di interviste inedite, concept art rari, schizzi e documenti di design che raccontano la nascita del personaggio.