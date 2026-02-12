1

Neva: Prologue è stato annunciato allo State of Play: esce la prossima settimana

Durante lo show di Sony dedicato ai giochi in arrivo, abbiamo avuto modo di scoprire l'esistenza di Neva: Prologue, un prequel in arrivo il 19 febbraio 2026.

12/02/2026
Neva: Prologue è stato annunciato allo State of Play di Sony Interactive Entertainment: si tratta di un prequel di Neva, realizzato dal team già autore di Gris. Sarà pubblicato sotto forma di DLC per il gioco completo, con quest'ultimo che sarà anche una delle aggiunte del PS Plus Extra di febbraio.

La data di uscita è il 19 febbraio 2026.

Il trailer di Neva: Prologue

Neva è un gioco d'azione e piattaforme cinematografico, nel quale vestiamo i panni di una donna e di una creatura metà cervo e metà lupo. Neva: Prologue è invece un prequel che permetterà di scoprire le origini dei due personaggi e del loro rapporto.

L'uscita a breve termine è una scelta interessante, per un DLC che potrebbe attirare giocatori per la semplice sorpresa. Anche l'aggiunta a PS Plus aiuterà ad attirare l'attenzione sul videogioco.

Diteci, siete incuriositi da Neva: Prologue?

