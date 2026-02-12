Neva: Prologue è stato annunciato allo State of Play: esce la prossima settimana

Neva: Prologue è stato annunciato allo State of Play di Sony Interactive Entertainment: si tratta di un prequel di Neva, realizzato dal team già autore di Gris. Sarà pubblicato sotto forma di DLC per il gioco completo , con quest'ultimo che sarà anche una delle aggiunte del PS Plus Extra di febbraio.

Il trailer di Neva: Prologue

Neva è un gioco d'azione e piattaforme cinematografico, nel quale vestiamo i panni di una donna e di una creatura metà cervo e metà lupo. Neva: Prologue è invece un prequel che permetterà di scoprire le origini dei due personaggi e del loro rapporto.

L'uscita a breve termine è una scelta interessante, per un DLC che potrebbe attirare giocatori per la semplice sorpresa. Anche l'aggiunta a PS Plus aiuterà ad attirare l'attenzione sul videogioco.

Diteci, siete incuriositi da Neva: Prologue?