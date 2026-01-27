Questa non può mancare in una collezione che si rispetti: Gris + Neva Collectors Edition per PS5 in promo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto allettante e interessante su Gris + Neva Collectors Edition per PS5. Questa versione che contiene entrambi i titoli viene messa in offerta con uno sconto attivo del 27% per un costo totale e finale d'acquisto di 146,60€, suo minimo storico. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: La Gris + Neva Collector's Edition per PS5 è un'edizione speciale pensata per celebrare due opere artistiche uniche, accomunate da una forte identità visiva e dall'inconfondibile stile di Conrad Roset. Questa release, definita come "unica nella vita", è rivolta ai collezionisti e agli appassionati.