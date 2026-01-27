0

Questa non può mancare in una collezione che si rispetti: Gris + Neva Collectors Edition per PS5 in promo al minimo storico

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione molto interessante su Gris + Neva Collectors Edition per PS5 che cala fino al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/01/2026
Gris + Neva
Neva
Neva
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto allettante e interessante su Gris + Neva Collectors Edition per PS5. Questa versione che contiene entrambi i titoli viene messa in offerta con uno sconto attivo del 27% per un costo totale e finale d'acquisto di 146,60€, suo minimo storico. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: La Gris + Neva Collector's Edition per PS5 è un'edizione speciale pensata per celebrare due opere artistiche uniche, accomunate da una forte identità visiva e dall'inconfondibile stile di Conrad Roset. Questa release, definita come "unica nella vita", è rivolta ai collezionisti e agli appassionati.

Ulteriori dettagli su questa edizione

Il cuore dell'edizione è rappresentato da uno artbook premium con copertura rigida e custodia protettiva. Il volume conta 168 pagine, suddivise equamente tra i due giochi, e raccoglie illustrazioni, concept art e materiali esclusivi. Le sue dimensioni generose, 31,5 x 31,5 cm, lo rendono un vero oggetto da esposizione.

Contenuto dell'edizione
Contenuto dell'edizione

La Collector's Edition include anche una selezione della colonna sonora originale su doppio vinile, racchiusa in una raffinata copertura a soffietto. Non manca una Steelbook dedicata a GRIS e Neva, in formato PlayStation per la versione PS5, progettata con la stessa cura artistica che caratterizza l'intera edizione. Qui puoi dare un'occhiata alla recensione di Neva, mentre, per scoprire di più di Gris puoi leggere la nostra recensione cliccando su questo link.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
