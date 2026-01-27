I monitor OLED superano i TV, spedizioni in forte crescita nell'ultimo anno

Non si tratta solo di una dinamica legata ai volumi, ma di una trasformazione più profonda del settore dei pannelli OLED di medie e grandi dimensioni. I produttori stanno progressivamente riorientando le linee produttive verso applicazioni IT, considerate più efficienti e redditizie rispetto ai tradizionali pannelli per TV. Questa tendenza coinvolge sia i produttori coreani sia i produttori cinesi, con effetti destinati a riflettersi sull'offerta, sui prezzi e sulla varietà dei prodotti disponibili nei prossimi anni.

Il mercato dei monitor OLED sta vivendo una fase di espansione rapida, sostenuta da una domanda in crescita e da strategie industriali sempre più mirate. Nel 2025 le spedizioni globali di monitor OLED hanno raggiunto livelli record , segnando un netto cambio di passo rispetto agli anni precedenti.

Monitor OLED in crescita nel 2025

Secondo le stime di UBI Research, nel 2025 le spedizioni globali di monitor OLED si attestano intorno a 3,2 milioni di unità. Il dato rappresenta un incremento annuo di circa il 64% rispetto al 2024, quando i volumi si fermavano a 1,95 milioni di unità. Le previsioni indicano una crescita superiore al 50% anche nel 2026, rendendo i monitor OLED il segmento applicativo a più rapida espansione nell'industria OLED di medio-grandi dimensioni.

Le previsioni per le spedizioni di monitor OLED sono in crescita nei prossimi anni

Alla base di questa crescita c'è un cambiamento strategico da parte dei produttori di pannelli. Samsung Display sta concentrando gli investimenti sulle linee QD-OLED dedicate ai monitor, un segmento caratterizzato da prezzi medi più elevati e da una redditività superiore rispetto ai pannelli TV. L'adozione dei QD-OLED nei monitor gaming di fascia alta e nei prodotti destinati ai creator sta aumentando il peso dei monitor nella strategia complessiva dell'azienda.

Anche LG Display sta rafforzando la propria presenza nel settore, con pannelli molto validi come quello visto nella recensione del GIGABYTE MO27Q28G, pur continuando a fornire pannelli WOLED per televisori. Dopo una produzione iniziale di circa 100.000 pannelli per monitor nel 2023, le spedizioni sono raddoppiate nel 2024 e hanno raggiunto una stima di 400.000 unità nel 2025. Per il 2026 è atteso un ulteriore incremento, legato all'acquisizione di nuovi clienti e a un miglior utilizzo delle linee produttive.

Il motivo di questo spostamento di attenzione risiede soprattutto nell'efficienza produttiva. Sui substrati in vetro di generazione 8.5, i pannelli TV OLED raggiungono in genere un tasso di utilizzo compreso tra il 60 e il 70%. Anche con l'adozione di tecniche come il Multi Model Glass, l'efficienza difficilmente supera l'80%. I pannelli per monitor, basati su formati standard come 27 e 34 pollici, consentono invece di superare il 90% di utilizzo del vetro, migliorando sensibilmente i margini.

A questo si aggiunge un vantaggio economico diretto. A parità di superficie, i pannelli OLED per monitor garantiscono prezzi più elevati rispetto a quelli per TV, rendendo il segmento IT più interessante sia dal punto di vista della redditività sia della stabilità dei ricavi.

Il fenomeno non riguarda solo i produttori coreani. Anche le aziende cinesi stanno accelerando l'ingresso nel mercato OLED per applicazioni IT. BOE sta aumentando progressivamente le spedizioni di pannelli OLED per monitor, mentre TCL CSOT punta su soluzioni basate su tecnologia OLED inkjet sviluppata internamente. Nel medio-lungo periodo, l'ingresso di nuovi attori è destinato a incidere sulla competitività dei prezzi e sulla diversificazione dell'offerta.

Secondo Changwook Han, vicepresidente di UBI Research, il mercato OLED di medie e grandi dimensioni sta vivendo uno spostamento strutturale dai TV ai monitor, spinto da un migliore utilizzo del vetro e da una struttura dei profitti più prevedibile. La convergenza tra gaming, creazione di contenuti e dispositivi IT di fascia alta sta ampliando il perimetro applicativo dei monitor OLED, rafforzando una tendenza che nel 2025 appare ormai consolidata e destinata a influenzare le strategie industriali dei prossimi anni.