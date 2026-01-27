Atari ST ha finalmente la sua versione Mini basata su FPGA, ma in edizione limitatissima

In sostanza, si tratta più che altro di prototipi al momento, ma non è detto che la cosa non possa evolversi in una produzione vera e propria da immettere sul mercato, una volta stabilita la bontà del progetto.

Il problema è che, pur essendo un prodotto che sembra davvero di alto profilo, si tratta di un progetto limitato in termini di ampiezza, praticamente amatoriale, considerando che la prima mandata prevede la costruzione di soli 5 esemplari , dunque siamo ben lontani da una produzione di massa per il mercato.

In effetti era strano che mancasse ancora una riproduzione moderna dell' Atari ST , considerando l'importanza della piattaforma e il fatto che ne abbiamo viste di ogni tipo in questi anni, dunque accogliamo con gioia l'annuncio del MiniST che ripropone il celebre home computer in forma miniaturizzata e basata su FPGA , ma disponibile in edizione limitatissima.

Un lavoro di passione

Il MiniST è stato creato da Dennis Shaw come progetto open source, con tanto di documentazione che può consentire a chiunque abbia un po' di inclinazione verso la manualità e la tecnologia di costruire un proprio modello analogo.

Una foto del MiniST in lavorazione da Dennis Shaw

Il costo di produzione e assemblaggio è approssimativamente di 350€ per quanto riguarda soprattutto componenti e materiali, e si basa sull'uso di un System on Chip Tang Nano in grado di replicare l'hardware di Atari ST attraverso FPGA, ovvero l'emulazione dell'hardware originale, per così dire.

Lo chassis che replica quello dell'home computer classico è preso da Atapi STx e può essere costruito con una stampante 3D, modificato appositamente rispetto all'originale che è progettato per Raspberry Pi.

All'interno si trova una scheda madre Tang Nano FPGA con MiSTeryNano core (con informazioni al riguardo ricavabili su GitHub) che riproduce le performance della CPU 68000 a 8 MHz originale.

Presente il supporto per uscita video HDMI con possibilità di utilizzare modalità specifiche come quella monocromatica e audio in linea con l'home computer di riferimento, oltre a un microcontroller RP2040 dedicato a OSD, USB e altri aspetti.