Atari Gamestation Go, la nuova console portatile, ha un periodo di uscita definito ed è molto vicino

Atari ha annunciato nelle ore scorse il periodo di uscita ufficiale di Atari Gamestation Go, la nuova retro-console portatile della compagnia che era stata annunciata tempo fa ed è ormai pronta al lancio: l'arrivo è previsto per ottobre, dunque il mese prossimo, in attesa di una data più precisa.
Atari Gamestation Go era stata presentata al CES 2025 come dispositivo creato in collaborazione da Atari e My Arcade, dedicato alla tradizione videoludica della storica etichetta, in grado di far funzionare "oltre 200 giochi arcade e console", verosimilmente tratti dalle varie macchine Atari.
Con un breve teaser, Atari ha riferito che la console portatile sviluppata da My Arcade sarà disponibile da ottobre, dunque rimaniamo in attesa di un annuncio più specifico sulla data di lancio, mentre maggiori informazioni sulla macchina possono essere tratte dal sito ufficiale.
Tanti giochi e anche tanti controlli
Sul fronte dei giochi, Gamestation Go promette la presenza di oltre 200 giochi preinstallati, inclusi grandi classici come Pac-Man, tratti sia dagli arcade sito etichetta Arcade che dalle varie console storiche della compagnia.
La quantità e disposizione dei controlli è una caratteristica alquanto curiosa di questa console, come possiamo vedere dalle immagini: sulla sinistra si trova uno stick analogico, una croce direzionale digitale e quello che sembra essere una sorta di trackball.
Il display da 7 pollici è posizionato al centro, secondo la classica disposizione con i comandi disposti ai lati e la console che si sviluppa in orizzontale. La tecnologia "SmartGlow" dovrebbe indicare di volta in volta quale configurazione di controlli risulta più indicata per i giochi da utilizzare.
La macchina offre anche possibilità di salvare la partita, connessione WiFi e output video via HDMI per potersi collegare a un display esterno. Il prezzo segnalato sul sito ufficiale è 155,92€.