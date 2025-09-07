Atari Gamestation Go, la nuova console portatile, ha un periodo di uscita definito ed è molto vicino

Atari ha annunciato nelle ore scorse il periodo di uscita ufficiale di Atari Gamestation Go, la nuova retro-console portatile della compagnia che era stata annunciata tempo fa ed è ormai pronta al lancio: l'arrivo è previsto per ottobre, dunque il mese prossimo, in attesa di una data più precisa.

Atari Gamestation Go era stata presentata al CES 2025 come dispositivo creato in collaborazione da Atari e My Arcade, dedicato alla tradizione videoludica della storica etichetta, in grado di far funzionare "oltre 200 giochi arcade e console", verosimilmente tratti dalle varie macchine Atari.

Con un breve teaser, Atari ha riferito che la console portatile sviluppata da My Arcade sarà disponibile da ottobre, dunque rimaniamo in attesa di un annuncio più specifico sulla data di lancio, mentre maggiori informazioni sulla macchina possono essere tratte dal sito ufficiale.